Začelo se je: RTV-ju zmanjkalo denarja za plače

Piše: STA, G. B.

Svet RTVS je na današnji izredni seji zadolžil upravo, da v najkrajšem času pridobi pravno mnenje glede predloga pogodbe o financiranju dela TV programov za italijansko narodno skupnost v letu 2026. Na seji je bil govor tudi o težavah zavoda pri pridobivanju posojila, zato uprava ne izključuje zamika pri izplačilu oktobrskih plač in honorarjev.

Predsednica uprave Radiotelevizije Slovenija Natalija Gorščak je uvodoma člane sveta seznanila, da je banka, s katero so bili v dogovorih glede najema posojila, njihovo prošnjo zavrnila. Uprava še naprej išče možnosti za pridobitev posojila, a to je “rezervni scenarij, na katerega se ne bi zanašali, zato bomo že pri izplačilu oktobrskih plač in honorarjev morali poskrbeti zato, da bomo prilagodili dinamiko plačevanja nekaterih drugih računov in se morda kasneje tudi dogovorili za prilagoditev plačne dinamike,” je navedla.

Večji del današnje seje so svetniki sicer namenili obravnavi dopolnjenega besedila predloga pogodbe za financiranje dela TV programov za italijansko narodno skupnost v letu 2026, ki ga je javnemu zavodu v začetku septembra poslal urad vlade za narodnosti. Po pojasnilih Gorščak je uprava pripravljena skleniti pogodbo, a ta vsebuje tudi nekatere določbe, ki govorijo o spremembi programa dela in finančnega načrta (PPN), zato uprava prosi svet za soglasje k podpisu pogodbe.

Največ časa so svetniki namenili razpravi o 11. členu predloga pogodbe, ki predvideva, da je izpolnitev pogodbe med uradom vlade za narodnosti in zavodom vezana na proračunske zmogljivosti financerja v letu 2026. “V primeru spremenjenih proračunskih zmogljivosti je predvideno, da bo financer z odločbo prilagodil, torej zmanjšal vrednost sredstev, RTVS pa se bo odzvala tako, da bo spremenila PPN in stroške prilagodila zmanjšanemu proračunskemu financiranju,” je vsebino člena pojasnil član uprave Luka Rupnik. PPN namreč predlaga uprava RTVS, sprejme pa ga svet RTVS, je dodal.

Svetnike je na seji zanimalo, ali bi določba, ki zahteva spremembo PPN, lahko pomenila poseg v program in uredniško avtonomijo zavoda in ali je predlog skladen z določili zakona o RTVS. Zanimalo jih je tudi, ali predlog pogodbe vsebuje znesek financiranja ter zakaj ustanovitelj pogojuje spremembo PPN z višino programskih sredstev.

“Nikoli v zgodovini RTVS ni nihče predvidel, kaj šele zahteval, da bi RTVS svoj program potrjevala pri ministrstvu, niti da bi to ministrstvo najprej dalo finančna izhodišča,” je med drugim poudaril predsednik sveta Goran Forbici.

Svetnike je presenetil tudi 10. člen predloga pogodbe, ki določa, da RTVS najkasneje do 30. oktobra letos uradu vlade za narodnosti pošlje potrjen programa dela za leto 2027 s cilji, pričakovanimi rezultati in predvidenimi aktivnostmi ter pregledno finančno konstrukcijo, usklajeno z vsebinskim delom programa. Ob tem po njihovem mnenju ni jasno, ali se ta zahteva nanaša le na PPN glede manjšinskih programov ali za celoten program zavoda.

Zaradi nejasnosti in številnih vprašanj, ki so se jim porajali zvezi s predlaganimi določili, in ker na današnji izredni seji ni bila prisotna pravna služba zavoda, je svet upravo zadolžil, da v najkrajšem času pridobi pravno mnenje glede 10. in 11. člena predloga pogodbe.