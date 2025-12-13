Dr. Dejan Verčič: Mi se obnašamo do EU tako kot so se “nerazviti” do nas v času Jugoslavije

Dr. Dejan Verčič, komentator in predavatelj:

“Če vzamemo Evropo kot celoto, vidimo, da je zaupanje v uradne institucije zelo lepo razporejeno od visokega zaupanja na severozahodu do nizkega zaupanja na jugovzhodu. Mi smo pri tem še vedno na jugovzhodu. To se mi zdi pomembno zato, ker se tudi sicer pogosto obnašamo tako, kot da sodimo sem. Ko na primer razmišljamo o Evropski uniji, smo navdušeni, da od nje dobivamo neki denar. Mi sploh ne razumemo, da se obnašamo podobno, kot sta se v času Jugoslavije obnašala Kosovo ali Makedonija. Mi smo nerazviti in prosjačimo za svoj denar tiste severnjake, ki pa nas imajo ‘poln kufer’.”

Vir: MMC RTV Slovenija