Dr. Božo Cerar: Zveza Nato naj bi bila sinonim za vojno, a prav to zavezništvo je končalo dve vojni na Balkanu

Izjava dneva
Dr. Božo Cerar (foto: Polona Avanzo)

Dr. Božo Cerar, diplomat:

“V aktualnih geopolitičnih razmerah z vse večjimi varnostnimi izzivi sta članstvo Slovenije v zvezi Nato in široka javna podpora aktivnemu, odgovornemu članstvu Slovenije za njeno varnost in dobrobit njenih državljanov ključnega pomena. Potrebno se je boriti proti dezinformacijami, s katerimi smo soočeni in katerih namen je spodkopati zaupanje v zavezništvo in ga s tem oslabiti. Nato naj bi bil nekakšen sinonim za vojno. Pri tem pa se (namenoma) pozablja, da je bil ravno Nato tisti, ki je v devetdesetih letih končal vojno v naši soseščini, v Bosni in Hercegovini ter na Kosovu. Od česar je imela neposredne koristi tudi Slovenija.”

Vir: Portal Plus

