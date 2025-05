Dr. Boštjan M. Turk: Samo poglejte fotografije ostarelega, debelušnega maršala z ostarelo, debelušno Jovanko in tropom pudljev

Dr. Boštjan M. Turk, profesor, publicist in analitik:

“Slovenija je tako nastala zoper eksistencialno voljo nekdanje partije. Ko se spominjamo obletnic, se spominjamo tudi nekaterih zgodovinskih dejstev. In tu je razlog za optimizem: resnica vselej prevlada nad neresnico, se še ni zgodilo, da bi bilo drugače. Tudi v Sloveniji bo nekoč, lahko prav kmalu, temu tako. Danes se sicer čudimo, kako z lahkoto nekateri spreobračajo resnico. Na najobčutljivejših ustanovah vzgojno-izobraževalnega tipa tako visijo plakati “Živel Stalin”, organizirajo se ekskurzije v “ Zagorje belo”, k desetemu največjemu morilcu 20. stoletja, po virih renomiranega nemškega časopisja, skratka, časti se rdečo zvezdo. A to ne bo trajalo v nedogled. Kič se prej ali slej stopi kot sneg na spomladanskem soncu. Kič? Samo poglejte fotografije ostarelega, debelušnega maršala z ostarelo, debelušno Jovanko in tropom pudljev. Ta dva bi bila visokorangirana eksponata v vsakem svetovnem muzeju kiča.”

Vir: Požareport