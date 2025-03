“Brezpogojno drži, da je vsako oboroževanje z namenom napada na nekoga drugega in šibkejšega moralno nesprejemljivo in vredno vse obsodbe. Ni pa tega mogoče trditi za oboroževanje z izključnim namenom zavarovanja lastnega obstanka, zaščite bližnjega, svobode in dostojanstva. In kakor ne obstaja »sveta« in tudi ne »pravična vojna«, obstaja pa »pravična obramba«, je tudi upravičeno razumno oboroževanje, ko ga taka obramba terja.”