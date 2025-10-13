e-Demokracija
Dr. Anton Stres: Naj se starši zavedajo pravice glede vzgoje svojih otrok

Izjava dneva
Dr. Anton Stres (foto: Polona Avanzo)

Dr. Anton Stres, upokojeni ljubljanski nadškof:

»Po dobrih 170-tih letih, odkar je Slomšek pisal te vrstice, v naši domovini ni več treba staršev spodbujati, naj otroke dajo v šolo. Pač pa jih je treba spodbujati, naj se zavedajo pravice, ki jim jo jamči tudi ustava, da imajo prvo in neodtujljivo pravico, da oni vzgajajo svoje otroke in da šola nima pravice otrokom vsiljevati ideologijo, ki je v nasprotju z verskimi in moralnimi vrednotami, v katerih jih vzgajajo njihovi starši.«

Vir: Radio Ognjišče

