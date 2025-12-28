Dr. Anton Jamnik: “Današnje grožnje demokraciji v Sloveniji izvirajo iz erozije demokracije, oziroma iz totalitarne »matrice« razmišljanja in etatističnega pogleda na družbo”

Dr. Anton Jamnik, ljubljanski pomožni škof:

“Demokracija ni le skupek pravil, temveč tudi sprejemanje skupnih vrednot. Uspeh »projekta« slovenske države ni odvisen le gospodarskega napredka, temveč tudi od sprejetja niza temeljnih pravic in vrednot, kot so človekovo dostojanstvo, človekove pravice, svoboda, nediskriminacija, skupno dobro, subsidiarnost, pravičnost, strpnost, vključenost, solidarnost in enakost ter verska svoboda, ki podpirajo demokracijo in zagotavljajo njeno pravilno delovanje.

Demokracija brez vrednot se zlahka spremeni v totalitarizem ali avtoritarizem. Današnje grožnje demokraciji v Sloveniji izvirajo iz erozije demokracije, oziroma iz totalitarne »matrice« razmišljanja in etatističnega pogleda na družbo, kjer so vse civilne pobude na področju šolstva, zdravstva…itd za trenutne vladajoče v Sloveniji, grožnje, namesto, da bi jih dojemali kot obogatitev ponudbe in uresničevanja pravice državljanov do izbire.”

Vir: Radio Ognjišče