Dr. Andrej Saje: To ni jezik resnice, pač pa preoblečena laž

Dr. Andrej Saje, novomeški škof in predsednik SŠK:

“Gre za kulturni prelom – od kulture življenja h kulturi smrti. Družba, ki sprejme, da lahko konča življenja »iz sočutja«, postopoma izgubi občutek za vrednost človeškega življenja. Po novem bi tako obstajalo »vredno« in »nevredno« življenje – tisto, ki ga ohranjamo, in tisto, ki ga lahko končamo. Izkušnje iz tujine jasno kažejo, kam to vodi: ko se enkrat odpove načelu nedotakljivosti življenja, ni več trdnih meja in usmrčujejo, ali »pomagajo« pri tem, tudi otroke.

Zagovorniki zakona, ki spreminja našo civilizacijo in razumevanje človeka, poudarjajo neznosno trpljenje, ki ga lahko končamo s tem, da ljudem pomagamo pri samomoru. Ne nasedajmo lepim besedam, za katerimi se skriva legalizacija pomoči pri samomoru. To ni jezik resnice, temveč preoblečena laž.”

Vir: SŠK, Družina