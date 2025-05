Dr. Andrej Saje: Dokler so žrtve obložene z madežem izdajalstva, čeprav jih nihče nikoli ni sodil, je spravni proces lahko le navidezen in je utopija

Dr. Andrej Saje, novomeški škof, predsednik SŠK:

“Sprava je onemogočena, dokler zločin kot tak ni imenovan in obsojen. Dokler ne rečemo jasno: množični poboji brez sodbe so zločin. Zločin je zločin in vreden obsodbe, ne glede na to, kdo ga je storil.

Dokler so žrtve obložene z madežem izdajalstva, čeprav jih nihče nikoli ni sodil, je spravni proces lahko le navidezen in je utopija. Vsakdo velja za nedolžnega, dokler mu ni dokazano kaznivo dejanje. Sprava zahteva, da ta madež odstranimo – ne kot revizijo zgodovine, ampak kot popravo temeljne človeške krivice.”

Vir: Radio Ognjišče