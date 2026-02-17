Dr. Alojz Snoj: Vsak glas je pomemben in odločilen. Prav tako molitev za domovino.

Dr. Alojz Snoj, duhovnik, kanonist:

“Ko se v molitvi zatekamo k Bogu in Materi Božji v naših osebnih stiskah, boleznih in drugih nesrečah, se nam to zdi kar normalno. Kako lepo je, ko se v podobnih stiskah poveže večje število ljudi, sorodnikov, sosedov, prijateljev in drugih in marsikdaj izprosijo tudi čudež.

Ko pa se v podobni situaciji znajde večja skupnost ali cela domovina, pa morda pozabimo, da smo vsi udje istega telesa, da smo vsi odgovorni drug za drugega in našo skupno prihodnost. Morda se izgovarjamo, da se ne da ničesar storiti, da naš glas ni pomemben. Vendar ni res. Vsak lahko nekaj stori.

To smo že večkrat dokazali v naši zgodovini, to smo dokazali tudi pri obeh zadnjih referendumih. Ko nihče ni pričakoval takega rezultata, smo stopili skupaj, pripravili okrogle mize, predvsem pa molili tako rekoč po vseh župnijah. Vsa prizadevanja pobudnikov referenduma so s svojimi odličnimi izjavami potrdili še naši škofje.”

Vir: Družina