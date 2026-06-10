Golobov obveščevalni predvolilni spin se sesuva

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Ker je poslanec SDS Žan Mahnič v parlamentu razkril, da je na seji komisije za nadzor obveščevalnih služb (KNOVS) za zaprtimi vrati zdaj že bivši šef Sove Joško Kadivnik povedal, da Sova nima dokazov o tem, da je za prejšnjo vlado nerodne posnetke direktorjev, odvetnikov in politikov o koruptivnosti oblasti naredilo prav zasebno podjetje Black Cube, je predsednica KNOVS Janja Sluga (Svoboda) napisala ostro protestno pismo predsedniku parlamenta Zoranu Stevanoviću.

Sluga trdi, da Mahnič tega ne bi smel razkrivati, ker gre za zaupne podatke, pa tudi, da na seji komisije ni bilo povedanega nič novega in da Black Cube ni bil posebna točka dnevnega reda komisije. Informacija, da Sova nima dokazov, kdo je snemal, je pomembna, ker je Robert Golob javno, tudi na TV Slovenija, zatrjeval, da Sova ima dokaze, da je snemalo prav podjetje Black Cube, trditev šefa vlade in Svobode pa iz Sove niso zanikali. Je pa bilo nenavadno, ker je policija na zahtevo Sove prepovedala vstop v državo predstavnikom tega podjetja, ki bi jih, če bi res kršili zakone naše države, morali loviti in poskusiti spraviti na sodišče.

Nastop Mahniča v parlamentu, ob potrjevanju ministrov vlade Janeza Janše, ki je razhudil Slugo, je bil takšen:

“Predsednik vlade, odhajajoči, je dejal, Palestino smo brezpogojno podpirali. No, tu se je pa zlagal. Kajti brezpogojno podpiranje Palestine, Palestine za katero je vlada Roberta Goloba trdila, da je neupravičeno okupirana in vojaško napadena s strani Izraela, in se tej Palestini oziroma njenemu narodu, Palestincem, dogaja genocid, bi pomenilo tudi, da se gre v tožbo proti Izraelu. Brezpogojno podpiranje Palestine bi pomenilo, da se gre v tožbo proti Izraelu. In kaj se je zgodilo, in to je pomembno, ker bo tudi, jaz mislim, da kar rdeča nit tega mandata, čeprav me zelo spodbujajo besede kandidata za notranjega ministra Francija Matoza, ki je dejal, da bo z usmeritvami dal policiji dve prioriteti. Najprej dve prioriteti. Podkupovanje poslancev, o tem bom še nekaj kasneje, in pa zadevi Black Cube. No, in brezpogojno podpiranje Palestine je seveda, da gremo v tožbo proti Izraelu. To ste napovedovali, kolegice in kolegi, Vlada Roberta Goloba stalno. Potem pa glej ga zlomka, ko pride do glasovanja na vladi, pa naenkrat tožba ni izglasovana. Robert Golob se vzdrži, v SD se vzdržijo, v Levici koga ni, ministri Svobode pa glasujejo proti, ampak seveda vse naprej izračunano, da ni kvoruma, oziroma, da zadeva ne gre čez.

In v tistem trenutku, kolegice in kolegi, se naredi kaj, ustavi se objavljanje posnetkov, ki smo jih lahko videli na strani Coruption in Slovenija. Namenoma ne bom govoril posnetkov Black Cuba. Zakaj? Ker enega dokaza ni, kolegice in kolegi, enega dokaza ni, in to smo tisti, ki smo bili včeraj na Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb slišali, da je te posnetke posnela agencija Black Cube. Lahko jih je posnel kdorkoli, lahko jih je posnela kakšna druga izraelska služba, kajti glejte, jaz sem prepričan, da bi bilo Izraelu veliko bolj v interesu imeti za predsednika vlade nekoga, ki ga lahko držiš, vemo, za kaj ne, s posnetki, kot pa nekoga, čigar zunanji minister je na hearingu dejal, da bo Slovenija ravnala po mednarodnem pravu. In kaj se zgodi? Ko vlada odstopi od tožbe, se posnetki nehajo objavljati, govori pa se, da so bile še zelo zanimive osebe na teh posnetkih. Zdaj, ali jih bomo kdaj videli ali jih ne bomo, jaz upam, da jih bomo, ampak dvomim. Mogoče pa bodo spravljeni v predalu in bodo upali, da se pa mogoče še kdaj tiste besede Roberta Goloba uresničijo. da to ni zadnja primopredaja med Janezom Janšo in Robertom Golobom in zopet ga bodo lahko držali v šahu. Tako da jaz resnično upam, no, da bomo v tej aferi prišli do konca, kajti glede na slišano včeraj na Knovsu in glede na to, da smo imeli, da smo bili zelo konstruktivni in smo se določene stvari vnaprej dogovorili, se jaz izjemno, izjemno veselim epiloga te afere. Tisto, kar sem si jaz zapomnil s strani opozicije na teh hearingih, na teh zaslišanjih ministrov, je bilo obtoževanje stranke Demokrati in pa stranke Resni.ca, da so naredili volilno prevaro, da so požrli svoje obljube. Kolegice in kolegi, kaj so govorili v Demokratih? Ne gremo z Janezom Janšo, ne gremo z Robertom Golobom. Kaj so govorili v resnici? Ne gremo z Janezom Janšo, ne gremo z Robertom Golobom. Se pravi, kaj, če bi pa z vami šli v vlado, pa ne bi pojedli obljube ali kako? Pa ne bi bila to laž pred volitvami? Glejte, kako ste dvolični. Demokrati in Resni.ca, so na podlagi vsega, kar se je dogajalo v zadnjih treh mesecih, imeli samo dve možnosti; ali, prvič, se upošteva realnost po volitvah, sestava parlamenta in se naredi programsko koalicijo, koalicija, ki bo sodelovala na podlagi programa, ali, drugič, da gremo na predčasne volitve. In če bi šli na predčasne volitve, kolegice in kolegi, jaz sem prepričan, da bi SDS dobila boljši rezultat, ker strinjam se s tem, kar je rekel odhajajoči premier Robert Golob, afera Black Cube je vplivala, je vplivala na slovenske volitve. S tem se pa prekleto strinjam. Poglejte si procent SDS v nedeljo 14. marca, v prednosti, mislim, da sedem odstotnih točk. Potem pa si poglejte, od 15. marca, ko je afera prišla ven, vsak dan, do 22. marca, ko pa je SDS Gibanje Svoboda prehitela. Ja, kolegice in kolegi. Afera Black Cube je imela vpliv na slovenske volitve, vendar je bil ta vpliv negativen za SDS. Ta afera je škodila nam. Vam pa je koristila, ker kljub temu, kljub temu, da aktualni premier ni slovenski javnosti mogel ponuditi nič drugega kot strašenje pred državo, katero pa ni upal tožiti, so ga Slovenke in Slovenci kljub temu izvolili, je kljub temu zmagal, na nedeljskih volitvah, na nedeljskih volitvah. Ker verjemite mi, če bi mi imeli vsa volišča zakonita na predčasnem glasovanju in če bi naši rojaki po svetu vsi dobili glasovnice, bi kljub temu SDS v nedeljo ob sedmih zvečer bila zmagovalka.”

Janja Sluga (Svoboda) Foto: DZ/Matija Sušnik

Izjava Janje Sluga o protestu zaradi Mahničevih trditev o zaprti seji komisije za nadzor obveščevalnih služb pa je takšna:

Članek opisuje razplet glasovanja o tožbi proti Izraelu, ki ga je vlada Roberta Goloba dolge mesece prikrivala javnosti kot zaupnost države. Razplet je Mahnič opisal nenatančno, ko gre za ministre SD in Svobode. Iz SD so bili za tožbo, iz Svobode pa proti, z izjemo Bratuškove. Ministri Levice in Golob niso glasovali.

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