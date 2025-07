Boštjan Perne, varnostni strokovnjak:

“Med Kambodžo in Tajsko je prišlo do oboroženih spopadov zaradi mejnega spora. Trenutno uporabljajo artilerijo, na območju pa so tudi tanki in oklepniki. Kambodža je najtesnejša kitajska zaveznica v Aziji. Ne verjamem v “naključne” spopade in vojne.”

Vir: X