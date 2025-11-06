Bogomir Štefanič: »Slovenski narodni značaj« je zaradi sistematičnih medijskih in političnih stiskalnic v veliki meri tako ferderban …

Bogomir Štefanič, novinar in urednik na Družini:

“Totalitarno pregneteni »slovenski narodni značaj« mirno in večinsko podpira abortivno lomastenje nekih samooklicanih inštitutov in skupaj z njimi cmeravo vije roke v obupu, ker se zdi, da to lomastenje te dni v Evropskem parlamentu ne bo doživelo ovacij, kot jih zase dobesedno zahtevajo ti ljudje. »Slovenski narodni značaj« je zaradi sistematičnih medijskih in političnih stiskalnic v veliki meri tako ferderban, da zanj ni problematično, če med nami ostajajo nepokopane kosti ekshumiranih Romov, domobrancev in drugih žrtev zločinskih revolucionarjev. »Slovenski narodni značaj« je kot plastelin v rokah dedičev novega partijskega razreda sposoben v radikalnih potezah sedanje oblasti, ki je leta blokirala reševanje romske problematike, videti vihravo odločnega odrešenika, čeprav na daleč smrdi, da oblastniki ponujajo ukrepe, ki jih bodo njihovi lastni civilnodružbeni podporniki sesuvali pred sodnimi inštancami – no, te pa so tako ali tako eden najvidnejših rezultatov »spremenjenega slovenskega narodnega značaja« (celó ustavno sodišče vedno bolj postaja emblem za to).”

Vir: Družina