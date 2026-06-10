V tiskani Demokraciji preberite: Korupcijski škandali socialistične vlade pretresajo Španijo

Piše: Bogdan Sajovic

Španski socialisti se opotekajo iz škandala v škandal. Korupcija v vrhu stranke in vlade. Obtožena tudi brat in žena predsednika vlade. V preiskavi zaradi korupcije tudi nekdanji predsednik vlade Zapatero.

Španska vladajoča socialistična stranka (Partido Socialista Obrero Español – PSOE) pod vodstvom predsednika vlade Pedra Sáncheza se v zadnjih letih sooča z naraščajočim valom obtožb o korupciji. Te preiskave so dosegle najvišje ravni stranke, vključno z ožjim krogom Sánchezove družine (žena in brat premierja), v korupcijskih obtožbah pa se pojavljajo celo visoki nekdanji funkcionarji, kot je nekdanji predsednik vlade José Luis Rodríguez Zapatero.

Opozicija ocenjuje, da gre za »galaksijo korupcije«, medtem ko vlada in PSOE skupaj z »zavezniškimi mediji« obtožbe zavračata kot »politično motivirane napade skrajne desnice, medijev in sodnikov«. Del preiskav namreč izvira iz ovadb sindikata Manos Limpias (Čiste roke), ki ima povezave s politično desnico. Sánchez je večkrat zatrjeval, da so njegova družina in zavezniki nedolžni, ter primere označil kot del »operacije nadlegovanja« ali »kampanje blatenja«, namenjene destabilizaciji njegove vlade pred prihodnjimi volitvami. Hkrati je izrazil dvome o neodvisnosti sodstva, čeprav razglaša, da bodo sodelovali s pravosodjem.

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