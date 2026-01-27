e-Demokracija
0.5 C
Ljubljana
torek, 27 januarja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

Bogomir Štefanič: Ne nasedajte!

Izjava dneva
Bogomir Štefanič (Foto: Facebook)

Bogomir Štefanič, urednik in novinar na Družini:

“Prav zato jih smemo hkrati razumeti kot opozorilo slovenskim katoličanom: Ne nasedajte! Za otročjim nasmehom na debelo reklamiranega in nepregledno financiranega prebujenskega aktivizma se skriva zlovešča in protiživljenjska temačnost. Pravi fajterji današnjega časa in resnični plavalci proti prevladujočemu nihilističnemu toku so fajterji za življenje, za družine, za demografsko pomlad, za resnično avtonomnost civilne družbe … Papež Leon XIV. si prizadeva za pravo stvar in tako tudi vsi tisti, ki s(m)o z njim v sozvočju.”

Vir: Družina

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Izjava dneva

Tone Kajzer: Glede Grenlandije je ta trenutek preveč histerije, vendar pa je za Evropo zelo pomembna

Izjava dneva

(IZJAVA DNEVA) Janez Janša: Vsak nov član je nova energija, novo zaupanje in nov dokaz, da gremo v pravo smer!

Izjava dneva

(IZJAVA DNEVA) Branko Grims: Institucije EU se čutijo odgovorne globalistom, ne državam članicam ali Evropskemu parlamentu

Izjava dneva

Alen Salihović: Seznam razrednih sovražnikov sedanje koalicije je vse daljši

© Nova obzorja d.o.o., 2026