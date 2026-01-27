Bogomir Štefanič: Ne nasedajte!

Bogomir Štefanič, urednik in novinar na Družini:

“Prav zato jih smemo hkrati razumeti kot opozorilo slovenskim katoličanom: Ne nasedajte! Za otročjim nasmehom na debelo reklamiranega in nepregledno financiranega prebujenskega aktivizma se skriva zlovešča in protiživljenjska temačnost. Pravi fajterji današnjega časa in resnični plavalci proti prevladujočemu nihilističnemu toku so fajterji za življenje, za družine, za demografsko pomlad, za resnično avtonomnost civilne družbe … Papež Leon XIV. si prizadeva za pravo stvar in tako tudi vsi tisti, ki s(m)o z njim v sozvočju.”

Vir: Družina