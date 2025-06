Andrej Hoivik: Na teh volitvah bomo odločali o svoji usodi – ali bomo še naprej Kučanovi talci ali pa končno izbrali ustavno večino razuma

“Milan Kučan v oddaji Marcel javno in PRVIČ jasno pove, da je on stric iz ozadja, da je hodil po “pasjih procesijah” in nadaljeval nove obraze – od Jankovića do Cerarja, od Šarca do Goloba; temu sam pravi “nove pasme”. Preko RTV Slovenija g. Kučan problematizira voditelje, ki mislijo s svojo glavo, sam pa se zavzema za obraze, ki bodo kimali svetovalcem – torej njemu. Nevarnost vidi v tem, da lahko desnica, beri SDS , naslednje leto prepričljivo zmaga. In uniči monopol, ki nam vlada že 35 let na 45 let podlage. Dan D bo najpomembnejši dan, bo dan demokracije, dan volitev. Na katerih se bo odločalo, ali bomo Slovenci prepustili stricem iz ozadja oz. “svetovalcu” ali pa bomo glasovali za USTAVNO VEČINO RAZUMA in volili DESNO.”