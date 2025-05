Andrej Hoivik: “Dodatki bi omogočali blaginjo peščice, pokojninska reforma pa zanje ne bi veljala. Pa čeprav bi morala”

Andrej Hoivik, poslanec:

“Referendum ni govoril o kulturi ne o umetnosti, to ima ga. Milena Zupančič prav. Govoril je o nepravičnih dodatkih, ki bi omogočali blaginjo peščice, pokojninska reforma pa zanje ne bi veljala. Pa čeprav bi morala. Saj smo po Ustavi RS (14. člen) pred zakonom vsi enaki. Razen seveda, če vladajoči sprejmejo poseben zakon za peščico.

Skupaj smo ga preprečili. Ker je tako prav.

Pred pokojninsko reformo moramo narediti čisti rez in imeti vsi enaka izhodišča, ko se gre za pokojnine. Vsak jo bo enkrat prejel, če bo le dočakal starost.

Naj vas večinski mediji ne zavedejo, odvisni so namreč od denarja vlade, ki jim ga pripravlja in tudi že deli. Predvsem nov medijski zakon bo jackpot za vladne medije. Za kritične pa posledična cenzura.

Nekaj je gotovo – 11. MAJ 2025 je bil dan zmage. Dan zmage demokracije. Dan D. Ki bo znova dosežen zelo kmalu. In to na parlamentarnih volitvah. Takrat bo štel VSAK GLAS. In TVOJ GLAS bo ODLOČILEN. Za Slovenijo.”

Vir: družbena omrežja