Andrej Bakreni: Dovolj se je ščitilo nasilneže, čas je za spremembe!

Andrej Bakreni (Andrej Bajič Šarkezi), prekmurski Rom, avtor satiričnih videoposnetkov:

“Kje so sedaj inštitucije ki so jih tako zavzeto branile? Ali bo spet kriv vodovod? Ali bo krivo to, da živijo v nečloveških razmerah? Kje so tisti ki obsojajo mene in moje objave? Kje so sedaj tisti ki govorijo da sem jaz sramota za romsko populacijo? Dovolj smo jih ščitili, čas je za spremembe. Gospod Aleš je naredil kar bi naredil vsak dober starš. Zaščitil je svojo družino in zaradi tega izgubil življenje. Dejstvo in resnica je da se jih bojimo tudi mi, ker ne ustrahujejo samo nerome ampak tudi rome. Tudi jaz sem bil deležen groženj zaradi mojih objav.