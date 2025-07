Alojz Peterle: Nam se dogajajo Čebine proti Poljčam

Alojz (Lojze) Peterle, predsednik VSO:

“To, da si rdeči čevlji zaslužijo muzej, slovenska osamosvojitev pa ne, je kulturno perverzno. Razumem njen antiseksizem in podobne zadeve, a vse to je v kontekstu rdeče barve, ki jo poznamo – ki je simbol rdeče zvezde. To je tudi norčevanje iz slovenske simbolike in izraz neke ideološke poljubnosti … Nam se dogajajo Čebine proti Poljčam. Če oblastni del Slovenije, ki je dobil demokratično zaupnico ljudi, ki so glasovali za samostojno Slovenijo, zdaj deluje proti tej volji, je nekaj hudo narobe. To pomeni, da niso prebrali ne Ustave, ne evropske pogodbe, ne Temeljne listine o človekovih pravicah. To je neka ideološka poljubnost.”

Vir: Nova24tv.si