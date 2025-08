Alen Salihović: Je javnosti res vseeno za vse, kar se dogaja?

Alen Salihović, novinar in urednik:

“Ob vsem do sedaj »nametanem« se sprašujem, kje je slovenska javnost, če so organi zatajili, zakaj se javnost ne zgane. Ob vedno manj v denarnicah večine, se vladajoči smejejo v brk in si delijo velike milijone. Čemu pripisati to apatijo? Smo krivi mediji ali pa so grehi vladnih funkcionarjev prišli že do te mere, da nikogar več ne prizadenejo. Kje si slovenski človek, da se ne zganeš in rečeš dovolj je. Dovolj je! Res je dovolj dvojnih meril in tega si v prihodnje ne smemo več dovoliti.”

Vir: Radio Ognjišče