Zaradi Goloba in Svobode imamo najmanj 2.100 evrov neto plače manj

Piše: Moja Dolenjska
Zaradi odločitev aktualne vlade, ki je uvedla dodatne davke in prispevke (tudi za dolgotrajno oskrbo), so zaposleni v zadnjih treh letih prejeli občutno nižje neto plače.
Izračuni kažejo, da je razlika:
- pri minimalni plači 2.100 evrov neto manj,
- pri povprečni plači 3.600 evrov neto manj,
- pri dvakratniku povprečne plače 5.200 evrov neto manj.
Namesto rešitev, kot je obvezna božičnica, bi bila dolgoročno ugodnejša prilagoditev splošne davčne olajšave – saj bi zaposleni čez leto prejeli več denarja in s tem imeli večjo blaginjo.
Tako so zapisali v Obrtno-podjetniški zbornici. Podatki temeljijo na izračunih službe Analitika Gospodarske zbornice Slovenija (GZS).
M. D.