Zaradi Goloba in Svobode imamo najmanj 2.100 evrov neto plače manj

Piše: Moja Dolenjska

Zaradi odločitev aktualne vlade, ki je uvedla dodatne davke in prispevke (tudi za dolgotrajno oskrbo), so zaposleni v zadnjih treh letih prejeli občutno nižje neto plače.

Izračuni kažejo, da je razlika:

pri minimalni plači 2.100 evrov neto manj,

pri povprečni plači 3.600 evrov neto manj,

pri dvakratniku povprečne plače 5.200 evrov neto manj.

Namesto rešitev, kot je obvezna božičnica, bi bila dolgoročno ugodnejša prilagoditev splošne davčne olajšave – saj bi zaposleni čez leto prejeli več denarja in s tem imeli večjo blaginjo.

Tako so zapisali v Obrtno-podjetniški zbornici. Podatki temeljijo na izračunih službe Analitika Gospodarske zbornice Slovenija (GZS).

M. D.