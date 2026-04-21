Vse za oblast! “Golobnjak” nad Stevanovića kar z ustavno pritožbo

Piše: C. R.

Poslanska skupina Svoboda bo vložila ustavno pritožbo zoper sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika DZ, so sporočili iz Svobode. Kot je kasneje v izjavi pojasnila namestnica vodje poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič, je razlog označevanje glasovnic na tajnem glasovanju o predsedniku DZ.

Odločitev Svobode tako prihaja po razkritju STA o označevanju glasovnic na tajnem glasovanju o predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću.

Avšič Bogovič je v današnji izjavi za javnost dejala, da se je na tajnem glasovanju pri izvolitvi predsednika DZ izničilo institut tajnega glasovanja, kar med drugim pomeni tudi poseg v ustavno zagotovljeno svobodo poslanskega mandata. Ko so posamezne poslanske skupine s točno določenimi simboli označevale glasovnice, je namreč preštetje teh glasov jasno pokazalo sliko, kako je glasovala posamezna poslanska skupina. S tem pa več ne moremo govoriti, da je bila poslankam in poslancem zagotovljena možnost tajnega glasovanja, je dejala poslanka.

Ustavnemu sodišču bodo med drugim predlagali, da omenjeni sklep razveljavi in zadevo vrne v ponovljeno glasovanje DZ.

Poleg ustavne pritožbe zoper sklep o izvolitvi predsednika DZ pa bodo v poslanski skupini Svoboda vložili tudi zahtevo za oceno ustavnosti poslovnika DZ, saj se po besedah Avšič Bogovič v tem primeru nakazuje, da gre za pravno praznino v poslovniku.

“Skratka, želimo jasno opozoriti na to, da je institut tajnega glasovanja treba spoštovati, s tem pa spoštovati tudi svobodo mandatov poslank in poslancev pri svojem delu in se torej izogibati kakršnim koli pritiskom pri delu poslank in poslancev,” je povzela.

Ustavno pritožbo zoper sklep o izvolitvi predsednika DZ in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika DZ bodo vložili v sredo.

Del glasovnic v podporo novoizvoljenemu predsedniku DZ Stevanoviću je bil na tajnem glasovanju označen. Prepoznati je bilo tri različne vrste oznak. Primerjava števila glasovnic, označenih na enak način, pa kaže, da bi jih lahko označevali poslanci NSi, SLS in Fokus, Demokratov in Resnice. To je sicer nato razkrila STA, očitno na pobudo Svobode.

Stevanović je pred današnjim tajnim glasovanjem o podpredsednikih DZ poslance prosil, naj glasovnic ne označujejo.

O tem, kako je dejansko Svoboda ves čas spodnašala tovrstno tajnost glasovanja, smo že pisali. Zato je bizarno, da sedaj Svoboda spodkopava izvolitev predsednika DZ.