Tajnost glasovanja so odpihnili Levica, SD in Svoboda

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Iz glasovnic, s katerimi so poslanci prejšnji teden odločali o novem predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću, je mogoče razbrati, kako so verjetno glasovali poslanci manjših desnih strank, je s pridobitvijo glasovnic razkrila državna tiskovna agencija, ki jo kot odgovorni urednik vodi Mihael Šuštaršič.

Že pred glasovanjem prejšnji teden v petek so iz Levice napovedali, da sploh ne bodo prevzeli glasovnic, enako je ravnala tudi SD. Svoboda pa je prevzela glasovnice, napovedala pa je javno, da bodo proti in 29 glasov je bilo proti. Kako so glasovali preostali, je bilo zaradi tega jasno in tajnosti glasovanja dejansko ni bilo. Tako STA zdaj poroča, da so posamezni poslanci, ki so glasovali za Stevanovića, svoje glasovnice označili:

Devet glasovnic je bilo označenih s krogcem v spodnjem desnem kotu glasovnice (toliko poslancev ima NSi s SLS), šest glasovnic je bilo označenih s piko ob glasu za (toliko je Demokratov), štiri glasovnice pa z zvezdico v zgornjem delu glasovnice (toliko je brez Stevanovića poslancev Resni.ce.)

STA javnosti, ko poroča o označenih glasovnicah, kar naj bi krnilo tajnost glasovanja, ni opozorila, da so svoje glasovanje še veliko bolj javno razkrili poslanci koalicije, ki je državi vladala zadnja leta. Levica, ki ima pet poslancev, je javno napovedala, da ne bodo glasovali. Glasovnic niso prevzeli niti iz SD, ki jih ima šest. Zaradi tega je bilo razdeljenih le 79 glasovnic. Med prevzetimi je bilo 29 glasov proti, točno toliko je poslancev Svobode, ki so javno napovedali, da bodo proti. S tem so iz leve že razkrili, kako so glasovali preostali poslanci. Z izjemo dveh neveljavnih glasovnic, so bili vsi za Stevanovića. Pri teh dveh glasovnicah se je takoj razširil spin, da bi naj to bila poslanca Demokratov in ne narodnosti, kar bi bilo bolj logično. STA je zdaj, ko opisuje majhne oznake na glasovnicah, pokazala, da je predsednik stranke Anže Logar zelo verjetno govoril resnico, ko je trdil, da so glasovali soglasno. In da so mediji širili neresnice.

Šuštaršiča so vladajoči v čistkah v medijih po prevzemu oblasti pred štirim leti namestili na vrh Siol.net, kjer se je v zgodovino vpisal s posegi za nazaj v do vlade kritične članke in komentarje, ne da bi o tem vsaj obvestil avtorje, kar je – med drugim – kršitev medijske zakonodaje. Pozneje je odstopil in so ga sčasoma postavili na vrh državne STA, ki ga tudi obvladujejo vladne stranke.

Zgodbo zaradi majhnih oznak na glasovnicah zdaj v medijih, ki so naklonjeni levim strankam, prikazujejo kot goljufijo.

Razlog je strah, ker je pred državo še bolj pomembno tajno glasovanje in to o mandatarju, če še to z leve izgubijo, lahko pade oblast Roberta Goloba, od katere so odvisni tudi številni v medijih.