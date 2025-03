(VIDEO) Nate Vance: “Bratranec JD Vance nima prav glede Ukrajine!”

Piše: C. R.

Za ameriško CNN je o svojem pogledu na vojno v Ukrajini spregovoril Nate Vance, bratranec JD Vancea, ki se je pred kratkim vrnil s fronte v Ukrajini, kjer se je boril na ukrajinski strani. Meni, da se podpredsednik ZDA, JD Vance, moti glede vojne v Ukrajini.

Ko je Nate Vance videl spor z Zelenskim v Ovani dvorani, je bil nad JD Vanceom razočaran, in je poudaril, da pametna oseba, ki namerava sprejeti odločitev, poskuša najti vse razpoložljive informacije, da bi prišla do zaključka o tako zelo resnem vprašanju, kot je vojna v Ukrajini: “Vsekakor mu ni treba upoštevati mojega nasveta, vendar se mi zdi nekoliko čudno, da ga sploh ni poiskal.”

V nadaljevanju objavljamo del pogovora Nata Vancea s CNN in dodajamo povezavo do celotnega pogovora VIDEO.

CNN: Vem, da ste včasih podpirali, podpirali Trumpovo administracijo, toda glede tega vprašanja Ukrajine, v katero ste v zadnjih nekaj letih vložili toliko svojega življenja, menite, da je vaš bratranec zgrešil. Kako to?

Nate Vance: No, mislim, da mi je moja izkušnja v Ukrajini dala edinstven pogled, ki ga večina Američanov nima. Zagotovo obstajajo kulturne razlike tako med Ukrajinci in Američani kot med Rusi. In mislim, da se bo maščevalo, če boste poskušali Rusijo obravnavati skozi ameriško prizmo. Ni nujno, da razmišljajo tako kot mi. Govorim o njihovem političnem razredu. Osebno sem bil dovoljkrat priča temu, da so streljali na svoje vojake, da to ni bil le, saj veste, osamljen incident. To se je zgodilo dovolj pogosto, da bi to lahko šteli za politiko, v primerih, če se vojaki umikajo. Torej, ti ljudje bodo požrli svoje lastne vojake. Torej ne bodo oklevali in požrli ameriškega predsednika ali ameriškega podpredsednika. Ni jim mar, kaj si mislimo. Niso naši zavezniki in nikoli ne bodo. Vsaj še eno generacijo ne.

CNN: Vem, da ste od njegovega nastopa mandata poskušali navezati stike s svojimi bratranci, vendar niste bili uspešni. Kaj ste mu nameravali povedati? Kaj mu želite povedati zdaj, v tem trenutku?

Nate Vance: Obstaja več kot en razlog, zakaj bi lahko podprli Ukrajino. Del tega je tudi čustveni argument, argument človeškega elementa, kar je v redu, če želite s tem argumentom podpreti Ukrajino, potem to podpiram. Obstaja tudi element, kako bo to dolgoročno vplivalo na Združene države. Če ste bolj ekonomsko naravnani in vas skrbi, kakšna je korist za Združene države. Mislim, da ni scenarija, po katerem bi se vojna ustavila in sankcije odpravile, saj je Rusija zadnja tri leta krepila svoj vojaškoindustrijski kompleks. In če boste te sankcije odpravili, boste videli velik priliv sredstev v ta vojaški industrijski kompleks, iz katerega bodo zgradili vojni stroj, kajne? To bodo storili. Koncept imperialistične, agresivne in modernizirane vojaške Rusije, ki se je naučila lekcij o sodobnem bojevanju, je problematičen za našo prihodnost. In če bodo Rusi pri prekinitvi ognja znatno popustili, bodo to obrnili kot nekakšno zmago. Vendar menijo, da še niso končali. Zato je to zanje le priložnost, da se pregrupirajo, okrepijo in posodobijo, nato pa se bodo vrnili. In Ko se bodo vrnili, bodo predstavljali še večjo težavo kot zdaj. Zdaj so šibkejši kot kadarkoli prej. Takoj, ko se bo začelo premirje, pa se bodo takoj začeli krepiti in se nato še naprej krepili vsak dan. Zato je pomembno, KAKO se konča ta vojna.