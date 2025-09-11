(VIDEO) Na avdiciji za resničnostni šov Kmetija je spoznala možakarja, s katerim se je zapletla v tragično spiralo drog in domnevnega spolnega nasilja

Piše: Sara Kovač (Nova24TV.si)

Po spletu je zaokrožila tragična zgodba Monike Janša, ene izmed deklet, ki so se udeležile avdicije za resničnostni šov Kmetija. Na avdiciji za oddajo je spoznala moškega R. M., s katerim naj bi se zapletla v žalostno spiralo drog in domnevnega spolnega nasilja, ki je na koncu vodila v njeno prezgodnjo smrt.

Njeno stran zgodbe je na družbenem omrežju Facebook delila njena sestra, in sicer v pogovoru s spletno uporabnico Rebeko Ačimovič. Posnetek njunega pogovora si lahko ogledate v nadaljevanju. Kar boste videli in slišali, ni za občutljive.

Kot je v začetku posnetka pojasnila sestra preminule, je bila Monika sramežljivo in ranljivo dekle, kar je izviralo iz njenega težkega otroštva. “Lahko samo povem, da lahkega otroštva nismo imeli. Bili smo v rejništvu, ni bilo lahko. Starša sta ločena. Vmes sva bili tudi leta in leta ločeni, ker je Monika živela drugje kakor jaz. Noben izmed nas ni imel lahkega otroštva in smo bili vsi psihično zaznamovani oz. bom rekla, da smo imeli psihične travme za predelati v življenju. Monika je bila občutljiva, naivna, vse, kar je iskala, je bila ljubezen, kar jo je na žalost pokopalo,” je povedala njena vidno pretresena sestra.

Monika in R. M. (njegovo ime je omenjeno v posnetku) sta se spoznala na avdiciji za Kmetijo, torej resničnosti šov, ki je bil predvajan na televizijskem kanalu POP TV. Njena sestra sedaj želi očistiti njeno ime. Kot pravi, Monika ni bila žurerka, ni uživala alkoholnih pijač, kadila, še manj pa uporabljala prepovedane substance. “Tukaj si bodimo čisto na jasnem, Monika je bila tako nedolžna,” je povedala sestra. Zveza med preminulo in R. M. naj bi se začela precej normalno, a naj bi se že kmalu po začetku preminula umaknila od bližnjih, ker naj bi jo prej omenjeni “izoliral”. Kot pravi, je hotel biti vedno prisoten, kadar ga ni bilo na skupnih srečanjih, je bila Monika časovno omejena in na trnih.

Moniko sta se vselila v povsem razpadajočo hišo, ki v neobnovljenem stanju ni bila primerna za bivanje. Na posnetku je pokazala fotografije prostora, iz katerih izhaja, da je bil resnično zanemarjen. Kot pravi, pa je bilo tam polno smeti, mišjih in podganjih iztrebkov. Zaradi nehigieničnosti prostorov je imela zdravstvene težave, kar je podkrepila s fotografijami pokojne. Prostor se je nato prenovil z Monikinimi sredstvi, saj je za prenovo najela kredit. Ali je tudi R. M. finančno pripomogel k prenovi, ni vedela.

R. M. je svojo plat zgodbe sicer delil na družbenem omrežju TikTok. Sam je dogajanje doživel drugače. Potrdil je, da jo je spoznal na avdiciji za resničnostni šov. “Začela sva hoditi na zmenke in kar kmalu se je preselila k meni,” pove. Nato doda, da je Monika v preteklosti živela v rejniški družini in da je bila njena biološka mati narkomanka, kar je Monikina sestra zanikala. Njuna mama naj bi imela po sestrini izpovedi v preteklosti težave z alkoholom.

Pravi, da se je zveza začela normalno, kaj kmalu pa mu je povedala, da si želi ustvariti profil na omrežju za odrasle OnlyFans, sam pa je na to pristal. Pravi, da sta skupaj snemala posnetke, ki jih je nato pokojna tržila na omenjenem omrežju.

Nato nadaljuje, da ga zaradi službenih obveznosti po več dni ni bilo doma, ko pa se je vrnil domov, si je želela zabave in “posneti kaj novega”. Kaj kmalu mu očitno ni bilo več do tega, njuno razmerje se je začelo krhati. Po njegovem ultimatu, naj zaključi s svojim početjem, posredi naj bi bili tudi drugi partnerji, sta se razšla. Njegov del zgodbe je dosegljiv na TikToku ali pa – TUKAJ.

Sestra pove drugačno zgodbo

Pa vendar naj bi prav R. M. Moniko “navlekel” na uporabo mamil in prav on naj bi botroval njeni žalostni spirali, pravi sestra. Njuni osebni odnosi so se na neki točki tako zaostrili, da je preminula klicala svojo sestro, ali lahko pridejo po njo. “Zmenili smo se, da jo pridemo iskat po novem letu, in smo se z možem odpeljali tja, vzeli njene stvari in jo odpeljali k nam domov. Monika je bila vidno odvisna od droge, hodila je ven, tako da je po dva, tri dni ni bilo doma, potem pa je cel dan ali pa dva dni skupaj spala. Jaz sem jo peljala na zdravljenje od droge, ampak mislim, da je bilo žal prepozno. Vmes se je “spucala”, mislim, da je tukaj tudi sam sistem psihiatrične klinike zatajil,” se spominja njena sestra in dodaja, da je imela Monika na tej točki že privide, prisluhe in depresijo.

Grozljiva izpoved sestre: droge, posiljevanje in poniževanje

Nato pa se je preminula Monika vendarle odprla svoji sestri in ji pojasnila, kaj vse se je v njenem razmerju z R. M. dogajalo.

“Od psihičnega do fizičnega nasilja. To je bilo dretje, to je bilo poniževanje, to je bilo posiljevanje, to je bil tepež […] Po njenih besedah so ljudje, moški plačali R. M., da so prišli gledat, kako je ona, zadeta, posiljena z njegove strani, in nekateri so potem posiljevali še njo. In to je bilo vse na posnetkih. Jaz teh posnetkov nisem videla in jih ne želim videti, ampak ko sem šla podat svojo izjavo na policijsko postajo Slovenske Konjice, mi je kriminalist povedal, da so na njegovem računalniku našli dva tisoč posnetkov posilstev,” trdi njena sestra.

Nekatere od teh posnetkov naj bi videla tudi spletna uporabnica, ki sodeluje na posnetku.

Na Policijsko upravo Celje smo poslali novinarska vprašanja, povezana z izpovedjo. Odgovorili so nam na kratko: “Spoštovani, na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne fizične osebe, vam zaradi spoštovanja določil Zakona o varstvu osebnih podatkov ne moremo odgovoriti.”

Monikin žalosten konec

Sestra zaključi izpoved z žalostnim koncem, ki ga je dočakala njena sestra. Sodila si je sama. “Monika se je “predozirala”, v njenem sistemu so našli GHB, kokain in še nekaj, česar se sedaj ne morem spomniti. Monika se je predozirala z drogo, ker enostavno ni zmogla več,” pove njena sestra in doda, da se je pred koncem svojega življenja borila s hudimi psihičnimi težavami. “Ona se je pogovarjala z ljudmi, ki jih ni bilo. Ona je videla stvari, ki jih ni bilo,” pojasni.

Monika se je od sestre poslovila z naslednjim sporočilom: “Hvala za vse na svetu, da si se trudila vedno zame, nikoli nisi obupala nad mano, nikoli. Vem, da sem odvisna od droge. Samo, da veš, najraje te imam ❤️❤️.”

Njeno zgodbo sta delili, da se očisti njeno ime in da opozorijo mlada dekleta, naj se pazijo tovrstnih ljudi. “Naj ne bo njena smrt zaman,” sta opozorili.

Na pričujočo izpoved nas je opozoril bralec, ki ga je zmotilo, da o njeni tragični zgodbi ni poročal medij POP TV.

Sara Kovač

Popravek: V uvodnem članku je bila kot preminula navedena napačna oseba, za kar se ji iskreno opravičujemo.