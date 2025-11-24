Vančo K. Tegov: Referendum je bil več kot le politično vprašanje

Piše: G. B.

“Hvala Bogu, da se je zgodil včerajšnji dan, včerajšnja nedelja in glas in volja do življenja. Prav ta glas, glas srca in volje do življenja ter želje, da se doživi in preživi ter izživi življenje do konca, ki ni odvisen od trenutne konstelacije v družbi ali morda od suhoparnega izračuna zdravstvene in še katere druge blagajne,” je za naš portal referendum o evtanaziji komentiral politolog Vančo K Tegov.

Kljub vsem možnim in nemožnim, pričakovanim in nepričakovanim manipulacijam je rezultat v dobro vseh državljank in državljanov, vseh tukaj živečih, je dejal. “Včeraj se je pri nas, v Sloveniji izkazalo, da je življenje toliko vredno in sveto, da ga ne more in tudi ne sme regulirati neka komisija, organ v sestavi, morda celo zdravnik, ki se je s pomočjo nekih iracionalnih in irelevantnih predpostavk, oddaljil, zašel in odšel v neznano in daleč vstran od njegovega poslanstva,” je komentiral Vančo K. Tegov.

Kot dodaja, smo na referendumsko vprašanje o dostojanstvu, človekovih pravicah do življenja in nedotakljivosti le-tega “odgovorili na dostojanstven način, da se življenje konča ko se izteče, na čim manj boleč način, z dostojanstvom in brez poseganja vanj s strani kogarkoli in s čemer koli”.