Brežice ponovno med najbolj trajnostnimi destinacijami v Sloveniji

Piše: C. R.

Brežice ostajajo v samem vrhu slovenskega trajnostnega turizma. Na dogodku Slovenske turistične organizacije, ki je včeraj potekal na Tavčarjevi domačiji v Poljanski dolini, je destinacija Brežice ponovno prejela najvišje priznanje – platinasti znak Slovenia Green Destination.

Letos je Slovenska turistična organizacija podelila 50 znakov Slovenia Green, od tega 22 destinacijam, ki so svoje znake obnovile, ter 28 novim ponudnikom, ki so se pridružili Zeleni shemi slovenskega turizma.

Brežice ostajajo med vodilnimi trajnostnimi destinacijami v državi, saj so skupaj z Bohinjem, Ljubljano, Laškim, Kranjem in Velenjem med zgolj šestimi destinacijami v Sloveniji, ki se ponašajo s platinastim znakom Slovenia Green Destination. Posebno vrednost dosežku daje dejstvo, da so bili kriteriji Zelene sheme slovenskega turizma v zadnjem obdobju posodobljeni in zaostreni. Ponovna presoja je tako potekala po zahtevnejših merilih, destinaciji Brežice pa je kljub temu uspelo ohraniti platinasti znak ter ponovno dokazati, da sodi med najbolj sistematično vodene trajnostne destinacije v Sloveniji.

Presojevalci so posebej izpostavili skrb za kulturno dediščino, močno sodelovanje z lokalno skupnostjo, podporo lokalnim ponudnikom ter konkretne trajnostne prakse, kot so zero waste dogodki, sodelovanje s Fakulteto za turizem, Univerze v Mariboru in vključevanje lokalne ponudbe v turistično zgodbo destinacije.

Pomemben del uspeha predstavljajo tudi lokalni ponudniki, ki trajnostne vrednote uresničujejo v praksi. Med ponudniki nastanitev sta znak Slovenia Green včeraj prejela Turistična kmetija pri Martinovih in Hotel Toplice (Terme Čatež), med gostinskimi ponudniki pa Klub MC Brežice. Med prejemniki priznanja je tudi Info interpretacijski center Penine Istenič.

Posebno priznanje je letos prejela tudi Ana Ponikvar iz ZPTM Brežice, ki je bila izbrana za naj zeleno koordinatorico. Kot zelena koordinatorica že vrsto let pomembno soustvarja trajnostni razvoj destinacije, njeno delo pa so presojevalci posebej pohvalili zaradi strokovnosti, predanosti in angažiranosti.

Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice