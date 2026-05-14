Policija že na preži: Uštar z Golobovim sloganom organizira protest proti Janši

Na volitvah propadli kandidat levičarske koalicije Alternativa za Slovenijo Tomaž Uštar pripravlja protest proti novi vladi Janeza Janše, ki jih je za 22. maj tudi prijavil na policiji.

Za prijavo je uporabil poimenovanje shoda kot “Prevara volivcev”. Da so ga vsi mogoči prevarali, ker je s svojo koalicijo izgubil volitve, po volitvah trdi šef Svobode Robert Golob, ki je na volitvah kandidiral v istem okraju kot Uštar, a dosegel nekoliko boljši rezultat.

Prevara, ki se je zgodila Golobu, je v tem, da ima njegova koalicija Svobode, SD in Levice po volitvah le še 40 poslancev. Pred volitvami jih je imela 53. Prevarali so ga, kot Uštarja, volivci.

Portal Siol.net, kjer je Golob izvedel kar dve čistki, je eno od tožb šefa Svobode o “prevari”, ki bi se mu naj zgodila, opisal tako:

Uštarja je v koaliciji dveh strank, ki je še najbolj znana po nekdanji poslanki Levice Violeti Tomić, na nedavnih volitvah v dveh okrajih v Domžalah volilo skupaj le 162 volivcev ali 0,45 odstotka.

Policija, kjer je Golob tudi izvedel več čistk, da bi zagotovila varnost, o pripravah na shod zbira informacije.

V okraju Domžale 1 je Uštarja volilo vsega 67 volivcev ali 0,35 odstotka vseh. Zdaj pa kar v imenu celotnega ljudstva prireja demonstracije proti tistim, ki so jih ljudje izvolili v parlament. Gre za političnega skrajneža, ki slovi po propagandi proti zadnja leta opozicijski SDS in slavljenju simbolov in ideologije komunistične diktature.

Rezultat v okraju Domžale 1 je bil takšen:

Uštar je sicer kandidiral še v okraju Domžale 2, kjer pa se ni odrezal veliko bolje. Tam ga je volilo 95 volivcev ali 0,55 odstotka. Roberta Goloba je tam volilo 32,42 odstotka volivcev.