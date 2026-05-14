Filip Dobranić-Muki hujska in poziva k linču poslancev! Kje je policija?

Piše: G. B.

Očitno se je globoka država odločila, da spusti vse svoje pitbule z verig. Kot smo poročali, eden od njih napoveduje množične demonstracije v petek, 22. maja.

Oglasil pa se je tudi Filip Dobranić-Muki, tisti znani “nevladnik”, ki je tik pred volitvami pomagal sprožiti konstrukt “Black Cube”. Očitno ima za svoj angažma dobre razloge, saj je bil pod Golobovo vlado dobro plačan.

V včerajšnjem javnem nastopu je Muki našteval poslance strank Resnica in Demokrati – in to kar po imenih. Ljudi je pozval k ciljanemu javnemu pritisku (telefoni, e-pošta, družbena omrežja, protesti pred njihovimi pisarnami ipd.). Pozivi so se nanašali tudi na vse poslance desno-sredinskih strank, šlo pa je za klasičen mobilizacijski poziv v stilu “oni so 47, mi smo 2 milijona”, poroča portal Moja Dolenjska. Naštel je konkretne poslance strank Resnica (Zoran Stevanović, Katja Kokot, Boris Mijič, Aleksander Štorek, Nedeljko Todorović) ter Demokrati (Tea Košir, Tadej Ostrc, Barbara Levstik Šega, Mojca Žnidarič, Robert Potnik in Franc Križan). Pozval je k masovnemu pritisku nanje, naj ljudje že zdaj začnejo pritiskati nanje. Posebej je izpostavil tiste, ki so jih volili volivci Resnice ali Demokratov.