Filip Dobranić-Muki hujska in poziva k linču poslancev! Kje je policija?

Piše: G. B.
Očitno se je globoka država odločila, da spusti vse svoje pitbule z verig. Kot smo poročali, eden od njih napoveduje množične demonstracije v petek, 22. maja.
Oglasil pa se je tudi Filip Dobranić-Muki, tisti znani “nevladnik”, ki je tik pred volitvami pomagal sprožiti konstrukt “Black Cube”. Očitno ima za svoj angažma dobre razloge, saj je bil pod Golobovo vlado dobro plačan.
V včerajšnjem javnem nastopu je Muki našteval poslance strank Resnica in Demokrati – in to kar po imenih. Ljudi je pozval k ciljanemu javnemu pritisku (telefoni, e-pošta, družbena omrežja, protesti pred njihovimi pisarnami ipd.). Pozivi so se nanašali tudi na vse poslance desno-sredinskih strank, šlo pa je za klasičen mobilizacijski poziv v stilu “oni so 47, mi smo 2 milijona”, poroča portal Moja Dolenjska. Naštel je konkretne poslance strank Resnica (Zoran Stevanović, Katja Kokot, Boris Mijič, Aleksander Štorek, Nedeljko Todorović) ter Demokrati (Tea Košir, Tadej Ostrc, Barbara Levstik Šega, Mojca Žnidarič, Robert Potnik in Franc Križan). Pozval je k masovnemu pritisku nanje, naj ljudje že zdaj začnejo pritiskati nanje. Posebej je izpostavil tiste, ki so jih volili volivci Resnice ali Demokratov.
Policija ni ukrepala, čeprav Mukijevih pozivov ni možno razumeti drugače kot pozivanje k linču oziroma nezakonitemu pritisku na izvoljene predstavnike ljudstva.
Komentarji na družbenih omrežjih so ostri: opozarjajo, da so poslanci desno-sredinske opcije legitimno izvoljeni in da število volivcev za te stranke daleč presega podporo skrajnejšim levim opcijam. Mnogi pa Mukija označujejo za “piščalko” interesov, ki so izgubili oblast, še poroča prej omenjeni portal.
Dejstvo je, da gre za sprevrženo početje, ki nima nobene zveze z demokracijo. Se pa to ni zgodilo prvič. Že leta 2020, ko je postalo jasno, da bo Janez Janša prevzel vodenje vlade, potem ko se je Marjan Šarec umaknil, so aktivisti na podoben način pritiskali na poslance SMC in DeSUS, pred sedeži stranke organizirali proteste in podobno.