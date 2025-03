V tiskani izdaji Demokracije preberite: Zakonodajnopravna služba DZ raztrgala medijski zakon Aste Vrečko

Piše: Anamarija Novak

Zakonodajnopravna služba DZ je v zvezi s predlogom novele zakona o medijih (ZMed-1) pripravila obsežno mnenje, ki obsega kar 49 strani pripomb in pravnih opozoril – tu govorijo o neustavnosti, neusklajenosti, zmedenosti in pomanjkanju pojasnil za novosti.

V omenjenem dokumentu je Zakonodajnopravna služba DZ (ZPS DZ) izpostavila več ključnih pomislekov glede predlaganega zakona, ki ga je ministrstvo za kulturo pod vodstvom ministrice Aste Vrečko poslalo v parlamentarni postopek konec leta 2024, vlada pa ga je potrdila na silvestrski večer na dopisni seji 31. decembra 2024 (!). Predlog zakona je nato po prvi obravnavi v državnem zboru 20. februarja 2025 s 46 glasovi državni zbor kljub nasprotovanju opozicije, zlasti stranke SDS, podprl.

Dr. Verčič: Vlada slepo sledi vsemu najslabšemu

Pisali smo že, da je omenjeni predlog novele zakona naletel na različne odzive. Na eni strani ministrica za kulturo Asta Vrečko trdi, da je zakon eden najsodobnejših v Evropi in nujen za prilagajanje tehnološkim spremembam, na drugi pa so kritiki, kot je dr. Dejan Verčič, redni profesor na Fakulteti za družbene vede, izrazili skrb, da zakon temelji na zastarelem razumevanju medijskega delovanja in lahko škoduje svobodi izražanja. »Vlada slepo sledi vsemu najslabšemu, kar sta Evropska komisija in Evropski parlament sprejela na področjih digitalizacije, medijev in umetne inteligence in kar na starem kontinentu duši svobodo izražanja ter svobodno podjetniško pobudo. (…) Ena temeljnih pomanjkljivosti zakona je opredelitev medijev kot storitve. Predlog zakona regulira kanale, tehnološka sredstva in akterje – od novinarjev do vplivnežev –, ne pa storitev kot takih,« je nedavno v časniku Delo opozoril omenjeni izvedenec na področju strateškega komuniciranja in odnosih z javnostmi. Glede financiranja medijev pa je dr. Verčič sklenil, da se »zdi, da je predlog zakona napisan zaradi prijateljskega deljenja denarja ‘našim’ medijem in nagajanja ‘njihovim’«.

