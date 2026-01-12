V tiskani izdaji Demokracije preberite: Tranzicijska levica načrtuje prikrit napad na zasebno lastnino

Piše: Vida Kocjan

Pripravljajo se na aktiviranje praznih stanovanj in prihodnje davke, pripravili so politično motiviran stanovanjski program, ki ne zavezuje zakonsko, ne določa obveznih ciljev po letih in ne uvaja avtomatičnih finančnih mehanizmov. Uveljavljajo najeme, na mlade in pomoč pri lastniških stanovanjih so »pozabili«.

Tranzicijska levica z novo stanovanjsko strategijo načrtuje aktiviranje oziroma odvzem praznih ali manj zasedenih stanovanj in stanovanjskih hiš, podobno kot so to komunisti počeli z nacionalizacijo po drugi svetovni vojni. Hkrati imajo vse pripravljeno za vzpostavitev in uvedbo davka na nepremičnine, ki naj bi začel veljati s 1. januarjem 2027. Pogoj za vse to pa je »njihova zmaga« na prihajajočih volitvah.

V javno obravnavo poslali predlog nacionalnega stanovanjskega programa

Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki ga vodi Simon Maljevac, levičarski aktivist in ustanovitelj Inštituta 8. marec, je 23. decembra v enomesečno javno obravnavo poslalo predlog nacionalnega stanovanjskega programa za obdobje 2025−2035. Primarni cilj naj bi bil zagotoviti več dostopnih javnih najemnih stanovanj. Ministrstvo dokumenta na svoji spletni strani ni objavilo, na spletni strani e-demokracija je bil objavljen pozneje. Vmes so bili božično-novoletni prazniki, kar je dovolj razlogov za dvom o dobronamernosti oziroma resnosti levičarske politike na področju stanovanjske zakonodaje. In res, dejstva to potrjujejo. Za enomesečno javno razpravo bo tako zmanjkovalo časa. Tega so v iztekajočem se štiriletnem mandatu imeli v tranzicijski levici dovolj, tako pomemben dokument pa so napisali na hitro in v kratkem času ter ga še delno prikrili.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!