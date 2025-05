V tiskani izdaji Demokracije preberite: Ozadje morebitnega stečaja RTV Slovenija

Piše: Vida Kocjan

Poslovanje Radiotelevizije Slovenija (RTV Slovenija) je pod drobnogledom zaradi naraščajočih finančnih težav, upravljavskih izzivov in negativnih ugotovitev Računskega sodišča RS. Soočajo se z resnimi finančnimi in organizacijskimi vplivi, ki se samo še poglabljajo.

Decembra 2024 je računsko sodišče izdalo negativno mnenje o računovodskih izkazih RTV Slovenija. Ugotovljeno je bilo, da je RTV samo v enem letu prikazala za 3,09 milijona evrov previsok presežek prihodkov nad odhodki oz. previsok dobiček. Nepravilnosti so ugotovili pri odpovedih pogodb o zaposlitvi, kjer ni bil izkazan zakonit razlog za odpoved iz poslovnega razloga, prva sodba sodišča o tem je bila znana prav ob koncu tedna, in sicer za Valentina Areha.

Računsko sodišče je revidiralo računovodske izkaze in preverilo pravilnost poslovanja RTV, ki je javni zavod. Zaradi nepoštenega in neresničnega izkazovanja finančnega stanja so jim izrekli negativno mnenje. Ugotovljene so bile nepravilnosti, povezane z računovodskimi izkazi, previsokimi odpravninami in odpuščanji iz poslovnih razlogov.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!