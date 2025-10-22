V tiskani izdaji Demokracije preberite: Med inteligenco in modrostjo obstaja razlika

Piše: Bogdan Sajovic

Umetna inteligenca vse bolj posega na vsa področja človekovega življenja. Sproščamo tehnologijo, ki je nenadzorovana in nerazumljiva. Tudi v dobi umetne inteligence moramo ohraniti tisto, kar nas dela resnično človeške.

Uniapac Slovenija – Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije (ZKPS) je v sredo, 8. oktobra, na Fakulteti za pravo in ekonomijo pri Katoliškem inštitutu v Ljubljani pripravilo mednarodno strokovno-podjetniško konferenco z naslovom Pomen človeka v času umetne inteligence.

ZKPS je del mednarodne organizacije Uniapac, ki povezuje 40 združenj krščanskih poslovnežev z vsega sveta s skupno kar 45.000 člani. Predsednik slovenskega združenja in direktor Družine Tone Rode je v pozdravnem nagovoru dejal, da je Uniapac organizacija, ki je zrasla od spodaj navzgor, ne od zgoraj navzdol, in povezuje ljudi, ki delijo vizijo tržne ekonomije, ki služi človeški osebi in skupnemu dobremu.

Rode je v svojem nagovoru tudi dejal, da krščanski družbeni nauk poznamo v glavnem po razsežnosti »deljenja«, kamor spadajo načela dostojanstva človeške osebe, skupnega dobrega, solidarnosti … Toda obstaja tudi manj znana razsežnost: »ustvarjanje«, ki predstavlja osnovno poklicanost podjetnikov ter vključuje vse od zasledovanja inovacij, razvoja in rasti in svobodnega trga do odgovornosti posameznika in angažmaja v skupnosti.

