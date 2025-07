V tiskani izdaji Demokracije preberite: Evropejci imamo pravico, da se počutimo varne

Piše: Bogdan Sajovic

Gnojni mehur migracij v Evropi je na tem, da se razpoči. Vse več Evropejcev spoznava, da so levo liberalne globalistične elite desetletja prodajale meglo, lagale in jih lažno prepričevale o »raznolikosti, ki je naša največja moč«, o koristih multikulturalizma in utopični multikulturni Evropi.

Lažni multikulturalizem je zahrbten načrt globalističnih elit, ki želijo uničenje evropske kulture in tradicij, uničenje nacionalne, rasne in verske identitete Evropejcev ter ustvarjenje rase mešancev, nad katerimi bodo lahko globalistični elitniki vladali večno.

A vse več Evropejcev, kot rečeno, vidi skozi laži globalistov, zato raste odpor, deloma na voliščih, ponekod pa tudi na ulicah. Zaradi tega se nekateri evropski politiki počasi odvračajo od globalizma, od migracij in začenjajo zagovarjati interese Evropejcev.

Spoštovati je treba meje

Nekaj upanja, da bo prišlo tudi do sprememb na najvišji evropski politični ravni, zbuja predsedovanje Danske Svetu Evropske unije. Po rotacijskem sistemu je namreč Danska z začetkom tega meseca prevzela polletno predsedovanje EU. Danska premierka Mette Frederiksen je znana, čeprav izhaja iz socialdemokratske stranke, kot velika nasprotnica množičnega priseljevanja v države Evropske unije.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!