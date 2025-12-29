V tiskani izdaji Demokracije preberite: Božič znova na udaru, preprečili dva teroristična napada

Piše: Andrej Sekulović

Božič spet pod grožnjo napada progresivne ideologije in islamskega terorizma. Preprečili so dva napada na božične sejme. V Nemčiji muslimanski imam pozival k terorizmu v mošeji, na njegov klic odgovorili trije Maročani. Na Poljskem so preprečili tragedijo.

Božič je eden osrednjih praznikov in tradicij evropske civilizacije. Danes predstavlja najpomembnejši praznik za krščanstvo poleg velike noči, v daljni preteklosti pa so naši predniki v tem času slavili novo rojstvo sonca in zimski solsticij. Zato korenine božiča segajo v meglene začetke naše zgodovine. Ker pa gre za praznik, ki je večplastno povezan z evropsko identiteto, ga liberalci, ki hočejo v imenu združenega človeštva zabrisati vse etnokulturne delitve med ljudstvi, še toliko bolj zagrizeno napadajo. Ti liberalci hkrati podpirajo migracije ter odpirajo vrata tretjemu svetu in islamizmu, zato so tako posredno odgovorni tudi za teroristične napade podivjanih džihadistov, katerih tarča so predbožična praznovanja zaradi njihovega simboličnega pomena.

Kulturna obogatitev?

Decembrski čas je tako v zadnjih letih namesto obdobja, ko se posvetimo družini, veri in tradiciji, postal čas napetosti, za kar pa ni odgovorna le potrošniška panika glede kupovanja daril. Gre za čas, ko je možnost terorističnih napadov precej povečana zaradi raznolikosti in multikulturnosti.

