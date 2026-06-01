Zakaj je umrl Dušan Konda, ki je bil vpleten v afero podkupovanja poslancev?

Piše: Nova24tv.si

Včeraj je nenadoma umrl Dušan Konda, predsednik Kajak kanu kluba Nivo Celje, ki so mu pred kratkim očitali, da je bil posrednik pri poskusu podkupovanja poslanca Resni.ce s strani Andreja Ribiča, predsednika uprave Darsa. Po naših informacijah naj bi Konda storil samomor.

Dušan Konda je bil dolgoletni predsednik Kajak kanu kluba Nivo Celje in vodja celjske Špice. Prejel je več odlikovanj, med njimi naziv Naj Celjan 2024 in lani plaketo Državnega sveta RS za izjemen prispevek na področju prostovoljnega dela v športu. V zadnjem obdobju si je močno prizadeval tudi za izgradnjo sodobne kajakaške proge in kajakaškega hostla, so ob njegovi smrti poročali mediji. Niso pa poročali, kaj je bil vzrok njegove nenadne smrti. Po naših informacijah naj bi storil samomor. Če to drži, je na mestu vprašanje, pod kakšnimi pritiski se je znašel zaradi vpletenosti v afero podkupovanja poslancev Resni.ce.

Posrednik pri Ribičevem vplivanju na Štoreka

Vodja poslanske skupine stranke Resni.ca Katja Kokot je 19. maja, torej v času oblikovanja desnosredinske vlade, sporočila, da so jo poslanci Nedeljko Todorović, Aleksander Štorek in Boris Mijič s pisnimi in podpisanimi izjavami obvestili o poskusih nedovoljenega vplivanja nanje. Po njenih besedah so jim ponujali visoke podkupnine za prestop v drugo politično opcijo, “sedemmestne številke”. Izjave je predala predsedniku Resni.ce in državnega zbora Zoranu Stevanoviću, ta pa Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani. Kot so sporočili z Generalne policijske uprave, je za preiskavo zadolžen Nacionalni preiskovalni urad (NPU).

Nato so v oddaji Tarča objavili del pisnih izjav poslancev Resni.ce; poskus podkupovanja je zlasti podrobno opisal Štorek. Najprej ga je na pogovor povabila Janja Sluga, poslanka Gibanja Svoboda, pogovor naj bi bil splošen. Dan pozneje ga je poklical, češ da je nujno: “Rekel mi je, da mi ne bi smel povedati, pa mi mora povedati, da ima vabilo od Andreja Ribiča. Šlo je za prestop – da že imajo dva naša poslanca in da potrebujejo še enega. Potem mi je začel razlagati o denarju, da lahko dobim večjo vsoto denarja, hišo, avtomobil.” Potem sta se 16. aprila srečala, nato mu je Konda po telefonu poslal sporočilo: “Sandi, prespi vse skupaj, oglasi se jutri do ene. Naredimo na Špici svetovni kajakaški center. Vse sem ti danes povedal. V Janševi vladi s Šrotom kot ministrom za okolje in prostor tega ne bo. Morda se sploh ne zavedaš, da si nehote postal ključ marsičesa, ključ do velikih stvari vsaj za mene in moje kajakaše. Vse to zaenkrat veva samo midva. Odloči se po svoji vesti.”

Konda je ekipi Tarče potrdil sestanek s poslancem. Zatrdil pa je, da nikoli nista govorila o denarju: »Rekel sem mu samo, da bi nam bolj pasalo, da Golobova vlada ostane, ker bomo lažje kajakaško progo zgradili.« Sluga in Ribič – slednji je bil vodja volilnega štaba Svobode – sta domnevne poskuse podkupovanja ali sodelovanja pri tem zanikala.

Kot smo poročali, je omembe vredno tudi dejstvo, da je pod vlado Roberta Goloba Kajakaška zveza Slovenije prejela znatno več javnih sredstev kot v prejšnjih obdobjih.

Glede Konde so bili številni razočarani, saj je v Celju užival veliko spoštovanje v Celju. To je izpostavila tudi Polona Rifelj, ki je na X med drugim zapisala: “Šport žal prevečkrat postaja odskočna deska za sumljive posle. Fotografija iz decembra 2025 z Ribičem, ‘vizionarjem’ avtocest in lastnikom najdaljše jahte zaslužene v službah javnega sektorja, pa samo še dopolni sliko. Upam, da bodo pristojne institucije temeljito preverile vse. Škoda, Dušan. Celje si zasluži boljše.“

Presenečena in globoko razočarana nad Celjanom leta 2024, ki sem ga vedno spoštovala kot delovnega, zanesenega športnega človeka in gonilno silo kajakaštva na Špici.

Da je zaradi ambicij okoli kajakaškega centra pripravljen prestopiti meje športnega fair playa in se zapletati v… pic.twitter.com/Jh1StTePIn — Polona Rifelj (@polona_rifelj) May 21, 2026

Objava Konde le teden dni pred smrtjo

Dušan Konda je po večdnevnem poročanju o aferi podkupovanja poslancev svojo plat zgodbe objavil na družbenem omrežju Facebook, in sicer 23. maja, torej osem dni pred smrtjo. Odločno je zanikal navedbe o obljubljanju denarja, hiš in avtomobilov ter poudaril, da je šlo izključno za prizadevanja za razvoj kajakaškega centra in nove proge na Savinji. »Res je, lobiral sem. Takrat se ni vedelo, kam se bo stranka Resnica, ki je bila jeziček na tehtnici, pozicionirala,« je priznal. Iz zapisa je razvidno, da ga je vse skupaj zelo prizadelo.