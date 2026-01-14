V tiskani Demokraciji preberite: Ali so nepodpisani komentarji znamenja svobode izražanja?

Piše: dr. Dimitrij Rupel, sociolog, politik, prvi slovenski zunanji minister, pisatelj in publicist

V drugem poglavju Ustave Republike Slovenije sta za pisoče državljane najbolj zanimiva, morda tudi najbolj zagonetna 39. in 40. člen, ki govorita o svobodi izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja, o pravici do popravka objavljenega sporočila in do odgovora nanj.

Omenjena člena (resda post festum) popravljata zgodovinske krivice, sicer pa sta namenjena preprečevanju avtoritarnega javnega obveščanja (cenzure) po letu 1991.[1] Rehabilitacija in obsežna kritična publicistika se nista zgodili in se ne dogajata brez problemov in s podporo običajno pristojnih državnih ali reprezentativnih javnih ustanov, ampak v napetem razpoloženju, ki ga je še posebej zaostrila vlada Roberta Goloba in njegove ministrice Aste Vrečko. V večini nekdanjih socialističnih držav niso tako korenito uničevali partijskih in udbovskih arhivov kot prav v Sloveniji; tu pa imamo tudi nesorazmerno veliko število prikritih grobišč po vojni zunajsodno pobitih domobrancev.

Mediji pri nas in drugje po svetu

Ustava ureja pravice avtorjev in bralcev, predvsem pa ravnanje javnih glasil oz. države in politikov v zvezi z njimi. Nekateri mediji varujejo te pravice z različnimi rubrikami, kot so pisma bralcev; redakcije naj bi skrbele za ravnotežje avtorjev glede na politično usmeritev, spol, položaj; bolj ali manj posrečeno pa skrbijo za uravnovešenost informacij. V novejšem času so ta razmerja bolj napeta kot nekoč, saj so nekdanja javna glasila v zasebni podjetniški lasti, njihovo glavno vodilo pa je komercialni uspeh. Problem nastane, kadar je zasebni lastnik povezan s to ali ono, večinoma levo politično stranko. Tako RTV Slovenija, POP, Delo in Dnevnik po splošnem prepričanju dajejo prednost levici, medtem ko se desnica zanaša na Demokracijo, Domovino, Nova24TV, do neke mere na Planet in revijo Reporter, čeprav se lastniki menjujejo in povezujejo s tistimi ustanovami/podjetji, ki jim koristijo.

