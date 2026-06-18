V novi številki Demokracije preberite: Gromozansko levičarsko sprenevedanje glede »politične policije«

Piše: Gašper Blažič

Ali bomo na referendumu odločali o »politični policiji«? Levičarski nevladniki skušajo s to oznako poimenovati spremembe zakona o parlamentarni preiskavi, kot tudi reforme, ki bi privedle do učinkovitejšega ukrepanja preiskovalnih organov proti korupciji.

Čeprav se je že pred leti med ljudmi prijela znana parola, da če hočeš kaj pomesti pod preprogo, ustanovi parlamentarno preiskovalno komisijo, očitno levičarji pospešeno izgubljajo spomin. Preprosto se ne spomnijo več, kaj vse so sami počeli v času prejšnjega mandata, zato v svojih kritikah dejansko kritizirajo – sami sebe. In pri tem spuščajo meglo z izrazi, kot je »politična policija«.

Neštete tožbe ter nadlegovanja

Ne glede na to, da je parlamentarna preiskava ena od možnih preiskav v vsaki demokratični državi, pa naj spomnimo, kako je prejšnja vladna koalicija to zlorabljala. Na to dejstvo so v soboto, 13. junija, v Celju ponovno spomnili govorniki na srečanju simpatizerjev Demokracije ter Nove24TV, še zlasti je bil v zvezi s tem konkreten Jože Biščak. V prejšnjem mandatu so namreč s parlamentarno preiskavo, ki naj bi razkrila domnevno obvodno financiranje političnih strank, skušali predvsem prestrašiti oglaševalce v obeh navedenih medijih – torej tudi v tem, ki ga sedaj berete – ter doseči, da bi oba medija na trgu doživela zlom in s tem konec. »Doživeli smo nešteto tožb, razne inšpekcije in agencije so si dobesedno podajale kljuko, mi pa smo morali pisati odgovore na najbolj neumna vprašanja in očitke, ki si jih lahko bolan um izmisli. Ustanovili so celo preiskovalno komisijo, in tisti, ki ste gledali televizijske prenose, ste lahko videli, kaj sta počeli predsednici komisije – kot da bi bili udbašici, kot da bili utelešenje komunistične majorke Milje (kasneje se je izkazalo, da je bila to Milka Planinc), ki je nesrečnikom v Kočevskem rogu v glavo zabijala žeblje in jo je s posebno pohvalo nagradil Ivan Maček – Matija,« je v svojem govoru med drugim dejal Jože Biščak, urednik Demokracije med letoma 2018 in 2022.

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