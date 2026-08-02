Na Svetih Višarjah danes poteka 38. romanje treh Slovenij

Piše: C. R., STA

Slovenci iz matične domovine, zamejstva in izseljenstva se bodo danes srečali na romanju treh Slovenij na Svetih Višarjah pri Trbižu. 38. osrednjega srečanja Slovencev na stičišču slovenskega, romanskega in germanskega sveta se bo po napovedih udeležila državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch.

Tradicionalno romanje se bo začelo dopoldne s predavanjem izseljenskega duhovnika Zvoneta Štrublja z naslovom Pot od Trubarja do Kosovela. Opoldne bo sledila slovesna maša, ki jo bo z izseljenskimi in drugimi duhovniki daroval nadškof Ivan Jurkovič, apostolski nuncij v kanadski Ottawi. Srečanje se bo sklenilo s kratkim kulturnim programom na ploščadi za cerkvijo na Svetih Višarjah.

Srečanje Slovencev iz matične, zamejske in izseljenske Slovenije je ena od najbolj množičnih prireditev, povezanih s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Poteka vsako leto na prvo nedeljo v avgustu na Svetih Višarjah, organizira ga Rafaelova družba ob podpori urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Na vladnem uradu so pred letošnjo prireditvijo poudarili, da romanje treh Slovenij združuje duhovno, kulturno in narodno razsežnost, krepi vezi med Slovenci ne glede na kraj bivanja ter poudarja pomen skupne identitete in sodelovanja.

Na Svetih Višarjah se bodo danes sklenili tudi Višarski dnevi mladih, v okviru katerih so udeleženci od četrtka spoznavali pokrajino, kulturo in življenje Slovencev v Italiji. Na tradicionalnem srečanju so mladi med drugim obiskali Trst, Devin in Beneško Slovenijo.

Svete Višarje so romarski kraj vseh narodov, ki živijo v Furlaniji-Julijski krajini, Sloveniji in na avstrijskem Koroškem, so pa tudi izjemno priljubljena turistična točka in smučišče. Na tradicionalnem romanju se ob lepem vremenu vsako leto zbere več sto vernikov.