V novi Demokraciji preberite: V objemu z narkokarteli? Golob rešuje svojo kožo, žrtvoval je dva kmeta na šahovnici

Piše: Gašper Blažič

Po šokantnem 25. oktobru – ta dan je tudi dan suverenosti, ko je leta 1991 uradno zadnji vojak JLA zapustil slovensko ozemlje – se postavlja vprašanje, ali je premier Robert Golob vendarle »gôtov«, kot se reče po vstajniško.

Nekaj je jasno: po 25. oktobru 2025 Slovenija nikoli ne bo več takšna kot prej. Šokantna smrt nedolžnega Aleša ni bila presenečenje, ampak rezultat ignorance oblasti do težav z Romi, zlasti v zadnjih dveh letih. Pokazalo se je, da so te težave imele svoje temačno ozadje. Dogodek v Novem mestu je tudi pokvaril Golobove načrte, da bi se v tednu »krompirjevih počitnic« odpravil na dolgo pričakovan »medeni teden«. A očitno je bil to račun brez krčmarja.

Dva žrtvovana kmeta

Kot je znano, je bil politični rezultat tragičnega dogodka v Novem mestu takojšen odstop dveh ministrov: notranjega ministra Boštjana Poklukarja in pravosodne ministrice Andreje Katič. Povedano drugače: oba ministra sta samo ponudila odstop, Golob pa je bil to menda prisiljen sprejeti, da je lahko rešil svojo kožo. Javnosti je celo dopovedoval, da sam ne namerava odstopiti, saj bi s tem pokazal, da beži od problemov. No, res tehtna argumentacija. Namesto da bi po odstopu oba ministra takoj spokala s funkcij, pa bosta menda oba še opravljala svoji funkciji, dokler Golob ne najde njunih naslednikov.

Celoten članek si lahko preberete v novi številki Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!