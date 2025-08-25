V novi Demokraciji preberite: Sum korupcije pri nakupu helikopterjev

Piše: Vida Kocjan

Vladajoči so se pri nakupu dveh namenskih helikopterjev za nujno medicinsko pomoč odločili za italijansko podjetje Leonard S.p.A., kar je sprožilo številne odzive. Znani dolgoletni reševalec Robert Sabol navaja, da gre v primeru helikopterja Leonardo za vrhunski helikopter, dejstvo pa je, da večina reševalnih služb v EU uporablja helikopter drugega proizvajalca.

Glede na opozorila strokovnjakov iz zdravstvenih vrst pa kaže, da je helikopter primeren za policijo, ne pa tudi za nujno medicinsko pomoč. Opozarjajo, da je v delu pozicije za glavo bolnika premalo prostora, nosila naj bi bila izbrana prečno, zato dostop do glave v zraku ne bo mogoč. Če bo tako, pa tudi Sabol opozarja, da je »ta izbira nepravilna in nevarna za bolnika/poškodovanca«. Nadalje urgentni zdravniki opozarjajo, da izbrani helikopterji (za zdaj naj bi kupili dva) ne ustrezajo potrebam zdravstvene stroke tudi zaradi neustreznega vitla in nepotrebnih sedežev. Opozarjajo, da stroka pri izbiri ni bila upoštevana.

Postopek vodijo Poklukarjevi

Postopek javnega naročila, izbire in nakupa vodi ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) pod vodstvom Boštjana Poklukarja (Gibanje Svoboda). Na odločevalce letijo tudi številni očitki o sistemski korupciji. Poslanec Žan Mahnič (SDS) je opozoril, da je razpis favoriziral helikopter AW169 proizvajalca Leonardo kljub boljši ponudbi Airbusa (H145), ki je tudi 1,6 milijona evrov cenejši in tehnično primernejši za nekatere vidike reševanja. Opozoril je, naj bi bil slovenski poslovnež Uroš Marolt povezan z Leonardom prek nemškega podjetja, ključni akter v ozadju z domnevnimi povezavami do vrha stranke Gibanje Svoboda in Tine Gaber. Marolt je to za medije zanikal. Mahnič pa je njegove besede označil za laž.

