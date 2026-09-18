V novi Demokraciji preberite: Sto dni Janševe vlade: pregled stanja, rebalans in nagajanje opozicije

Piše: Vida Kocjan

Po prisegi je vlada začela s pregledom stanja. Predsednik vlade Janez Janša je po stotih dneh povedal, da so delali tudi po 16 ur, »analizirali in premetavali številke« in skušali dobiti jasno sliko, kje Slovenija sploh je. Po doslej znanih podatkih je na ministrstvih primanjkovalo okoli 980 milijonov evrov, posamezni resorji so nato pregledovali pogodbe in nekatere stvari tudi že izničili, odpravili. Janez Janša pa je ob 100 dneh vlade povedal, da dosedanje ugotovitve kažejo, da slika na terenu ponekod ni taka, kot je bila zapisana v primopredajnih dokumentih.

Velik del časa je tako šel v pregled resorjev, javnih financ in pripravo ukrepov, kar je bilo tudi nujno za nadaljnje delo. Ob tem spomnimo, da je Državni zbor na predlog vlade še pred nastopom mandata število ministrstev zmanjšal z 20 na 15, od tega 14 resornih in enega brez resorja, pristojnega za Slovence v zamejstvu in po svetu. Združili so med drugim notranje zadeve, javno upravo in digitalizacijo; gospodarstvo, delo in šport; infrastrukturo in energetiko; šolstvo in znanost; okolje in prostor. Lokalna samouprava je prešla pod kohezijo in regionalni razvoj.

Vlada deluje na podlagi podpisane koalicijske pogodbe, ki temelji na razvoju. Vendar pa je treba pred tem preveriti zatečeno stanje. Vlada je tako že ugotovila preveč predpisov, prehitro rastoč javni sektor, zaostanki pri dovoljenjih, padec pri črpanju evropskega denarja in proračun, ki ga je treba uskladiti z roki za sklad za okrevanje in z zavezo dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) za obrambo. Rebalans, ki so ga potrdili 10. septembra, je tako prvi seštevek te diagnostike. Osrednji razvojni zakon, sprejet maja, pa še vedno ni v veljavi, ker ga rdeči kaviar sindikalni vodje s podporo nevladnikov in skrajno levih političnih strank držijo pred referendumom.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!