V novi Demokraciji preberite: Nataša Pirc Musar in sporna udbovsko-ruska poslovna naveza

Piše: Vida Kocjan

Prometna nesreča predsednice Nataše Pirc Musar v predoru Kastelec po tednih ostaja skrivnost. Policija in tožilstvo skrivata zapisnik, urad molči. V ospredje pa je stopila njena ruska prijateljica Viktorija Krivolucka – in omrežje, ki vodi od Slovenije do Putina. Negotovost v tujini narašča.

Prometna nesreča predsednice Nataše Pirc Musar, njenih sopotnic, varnostnikov in voznikov v protokolarnem spremstvu 31. julija popoldne na primorski avtocesti od Kopra proti Ljubljani, v predoru Kastelec, tudi po več tednih ostaja neznanka. Javnost je bila obveščena z zamudo. Koprska policijska uprava je izdala skopo uradno obvestilo, v katerem ni razkrila pomembnih podatkov. Iz urada predsednice pa so se oglasili še pozneje oziroma po tem, ko so o nesreči in udeleženih podrobneje že poročali tržaški mediji.

Nesreča zavita v meglo

Nesreča je še vedno zavita v meglo. Posnetkov in fotografij ni, Družba za avtoceste RS (Dars) odgovore, ali jih bodo posredovali javnosti, še vedno »pripravlja«, tožilstvo in policija pa tudi še vedno skrivata kopije zapisnika o prometni nesreči. Za slednje smo zaprosili tako v Demokraciji kot s portala Nova24TV.si. Zahtevi sta bili zavrnjeni.

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