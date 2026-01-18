V novi Demokraciji preberite: Luka Simonič: »Mladi ne odhajajo zato, ker ne bi imeli radi Slovenije. Odhajajo, ker tukaj ne vidijo prihodnosti«

Piše: Petra Janša

O krepitvi zanimanja mladih za politiko in vzrokih za to, o pomembnosti in pasteh družbenih omrežij, o problematiki mladih v Sloveniji, katere vrednote SDS so zanj najpomembnejše ter kakšne politične ambicije še ima, smo se pogovarjali predsednikom Slovenske demokratske mladine (SDM) Lukom Simoničem.

Gospod Simonič, imam občutek, da se pod vašim vodstvom Slovenske demokratske mladine krepi zanimanje mladih za politiko. Se motim?

Ne motite se. To občutim vsak dan na terenu, na dogodkih in v neposrednih pogovorih z mladimi. Mladi niso apatični, kot jih pogosto skuša prikazati del politike in medijev. So pa razočarani nad politiko, ki jim pogosto vsiljuje ideološke teme, ki nimajo veliko skupnega z njihovimi resničnimi življenjskimi izzivi. V Slovenski demokratski mladini poskušamo politiko vrniti k bistvu: k vprašanjem dela, družine, prihodnosti in domovine. Ko mladim pokažeš, da politika ni sama sebi namen ali ideološki eksperiment, temveč konkretno orodje za izboljšanje kakovosti življenja, se zanimanje hitro prebudi. Veliko mladih si želi odpreti lastno podjetje ali se samozavestno podati na trg dela, vendar jim trenutno davčno okolje, preobremenjeno z dajatvami in birokracijo, tega preprosto ne omogoča. Manjka fleksibilnosti, manjka spodbude, predvsem pa manjka zaupanja v mlade. Še pomembnejše pa je dejstvo, da so danes mladi vse bolj ponosni in si upajo na glas povedati, da so del podmladka Slovenske demokratske stranke. Ne skrivajo več svojih stališč, ker vedo, da stojijo za vrednotami, v katere verjamejo. Mi nismo tisti, ki mladim vsiljujejo ideološke teorije o spolu ali jih učijo, da je identiteta stvar modne izbire. Mi verjamemo v zdravo pamet, v naravni red in v družino kot temelj družbe.

