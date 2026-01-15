V novi Demokraciji preberite: Koalicija z volivci – pot k ustavni večini razuma v Sloveniji

Piše: Petra Janša

V slovenskem političnem prostoru se je izoblikovala zanimiva iniciativa, ki jo vodi predsednik SDS Janez Janša. Gre za tako imenovano »koalicijo z volivci za ustavno večino razuma«, kar ni klasična strankarska politična koalicija, temveč neposreden dialog z državljani.

Ta pristop želi preseči tradicionalne delitve in mobilizirati široko podporo za ključne reforme, ki bi Sloveniji omogočile stabilnejšo prihodnost. Leto 2026 je za Slovenijo namreč prelomno. Po turbulentnem obdobju, zaznamovanem z epidemijo, gospodarskimi izzivi in političnimi krizami, se država sooča z vprašanjem, kako naprej. Vlada Roberta Goloba, ki je nastopila po volitvah leta 2022, je obljubila reforme na področjih zdravstva, energetike in socialne politike, a kritiki ji očitajo neučinkovitost, korupcijo in ideološko polarizacijo.

Srečanje v Mengšu: dialog v živo

Koalicija z volivci je torej strateški pristop SDS s ciljem, da preseže strankarske okvire. Namesto pogajanj z drugimi strankami se Janša obrača neposredno k ljudstvu. Eden izmed strankarskih dogodkov je bil nedavni pogovorni večer v Kulturnem domu Mengeš, ki je potekal pod naslovom »Koalicija z volivci za ustavno večino razuma«. Dogodek je pritegnil več sto udeležencev iz lokalne skupnosti in širše okolice. Gost večera je bil seveda Janez Janša, pogovor pa je vodila Urška Tavčar. Mengeš ni bil izbran naključno. Gre za simbolno lokacijo, kjer je SDS tradicionalno močna, hkrati pa predstavlja tipično slovensko okolje – mešanico urbanih in ruralnih vplivov. Po skoraj devetih letih, odkar je Janša nazadnje gostoval v Mengšu, je srečanje vzbudilo veliko zanimanja. Na srečanju je Janša podrobno razložil vizijo koalicije. Govoril je o potrebi po spravi med različnimi deli družbe, ki so še vedno razdeljeni zaradi zgodovinskih ran iz druge svetovne vojne in tranzicije. »Slovenija mora zadihati z obema kriloma pljuč,« je ponovil, kar je metafora za uravnoteženje leve in desne politike.

