Svoboda daleč za SDS, Goloba lahko reši le še Logar

Piše: Spletni časopis

Padec Svobode Roberta Goloba na 19,6 odstotkov odstotkov in vzpon SDS Janeza Janše na 28,5 odstotka je pokazala včeraj na POP TV objavljena raziskava moči strank Mediane.

Enako razmerje moči med strankama na prvih dveh mestih je čez vikend pokazala že meritev Inštituta Janeza Evangelista Kreka (IJEK). Vlado bi po meritvi Mediane sestavljal Janša, v seštevku bi tri bolj desne stranke SDS, NSi (s SLS in Fokusom) in Demokrati namreč zbrale 43,4 odstotka. Vladne Svoboda, SD in Levica (z Vesno) pa bi volitve odločno izgubila s 35,6 odstotka. Celo, če jim prištejemo 5.1 odstotka Piratov, pridejo le do 40,7 odstotka. Goloba bi lahko na vrhu vlade rešilo, če bi Demokrati vztrajali pri pogoju Anžeta Logarja, da mora biti v koaliciji v vladi, ki bi jo sestavljali z Janšo, nujno vsaj ena leva stranka, tam bi pa to vse zavrnile. V tem primeru bi vlado lahko sestaviti Golob s SD, Levico (z Vesno) in Demokrati. Takšna kompozicija, ki bi bila v skladu z Logarjevo levo desno logiko, bi imela 43,4 odstotka. Če dodamo še Pirate pa 48,5 odstotka vseh za stranke opredeljenih glasov.

SDS in Svobodi na vrhu po Mediani s 8,3 odstotki sledi SD Matjaža Hana, Levica (z Vesno) Aste Vrečko bi zbrala 7,8, enako Demokrati, NSi (s SLS in Fokusom) Jerneja Vrtovca pa 7,1 odstotka. V DZ bi se prebili še Pirati Jasmina Feratovića, ki jim druge raziskave tega niso kazale, s 5,1 odstotka. Tik pod pragom pa bi ostala Resni.ca Zorana Stevanovića, ki zadnje čase izgublja, kar so mediji stranko in njenega voditelja vzeli nekoliko bolj pod drobnogled. Še nekoliko bolj pod pragom bi ostal tudi Prerod Vladimirja Prebiliča, blizu pa bi bil še SNS Zmage Jelinčiča. V primerjavi s prejšnjimi volitvami se hud polom obeta Svobodi. Če upoštevamo združitev z LMŠ Marjana Šarca in SAB Alenke Bratušek (v grafiki je ne) jih je pred štirimi leti skupaj volilo 40,8 odstotka volivcev, zdaj bi Svobodo volilo le še 19,6 odstotka volivcev. Torej več kot pol manj.

Opozorilo: Meritvam javnega mnenja ne smemo verjeti. Povsem so zgrešile ob obeh zadnjih referendumih in na evropskih volitvah. Vsakič, to je trikrat zapored, so udarile mimo v prid vladnih strank, torej levice. Za večino podjetij, ki izvajajo merjenja (Ninamedia, Mediana, Valicon) za največje medije, je znano, da so poslovno in politično povezani s

Prikaz rezultatov Mediane na POP TV je nenavaden, med preostalimi strankami prikazujejo z enim odstotkom stranko, ki nima imena. Pri preračunih sem ta delež prištel možnosti “drugo”. Nenavadnost je na posnetku povsem na vrhu, gre pa očitno za nekakšno novo stranko, ker deleža za prejšnji mesec ni:

Daljši pregled dogajanja kaže, da je Svoboda začela izgubljati in je padla pod dvajset odstotkov. A je na drugem mestu preostale stranke še ne ogrožajo.

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):

Vse podatke, ki so bili temelj za preračunavanje, navajam, ker to olajša razumevanje razlik med meritvami in omogoča tudi preverjanje, če je prišlo pri prenosu in obdelavah podatkov morebiti do napak. Primerjave pa niso preprosto, ker meritve različne agencije opravljajo z različnimi vprašalniki, tehnično na različne načine in tudi rezultate prikazujejo različno.