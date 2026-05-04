Slovenija povsem odsotna v mednarodni politiki: na vrhovnem Evropske politične skupnosti niti enega slovenskega predstavnika!

Piše: Vida Kocjan

Danes v Erevanu, glavnem mestu Armenije, poteka 8. srečanje Evropske politične skupnosti (EPS/EPC). Na srečanju so navzoči vsi evropski voditelji, iz Slovenije ni opaziti nikogar.

Osmi vrh EPS poteka pod geslom Gradimo prihodnost: Enotnost in stabilnost v Evropi (Building the Future: Unity and Stability in Europe). Udeležuje se ga okoli 50 voditeljev iz evropskih držav (EU + širša Evropa, vključno z UK, Ukrajino, Norveško itd.) ter gostov (npr. kanadski premier).

Srečanje skupaj vodita predsednik Evropskega sveta António Costa in armenski premier Nikol Pashinyan. Pred njim ali vzporedno poteka tudi prvi uradni vrh EU–Armenija (4.–5. maja).

Glavne teme so varnost v Evropi (zlasti Ukrajina in ruska agresija), regionalna stabilnost (Južni Kavkaz), enotnost v luči geopolitičnih sprememb (vključno z vplivom ZDA) in sodelovanje.

Slovenski premier Robert Golob je bil naveden med udeleženci, njegova udeležba je bila potrjena. Voditelji so na vrh prispeli že včeraj, v nedeljo, potekali in potekajo dvostranski sestanki, skupinska fotografija in razprave. Iz objav pa ni razvidno, da se Robert Golob ali katerikoli drugi član slovenske vlade tam tudi nahajal.

Kaj je tokratni razlog za izostanek, preverjamo. Slovenska vlada o tem srečanju doslej ni objavila še ničesar. Doslej pa so izpustili že srečanje voditeljev na Vrhu EU na Cipru in srečanje na Forumu tri morja v Dubrovniku.

