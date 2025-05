Referendum je bil prava katastrofa za vladajoče: velikanska večina proti, kvorum je presežen

Piše: Spletni časopis

Popoln polom vladnih strank je pokazal rezultat preštevanja glasov na referendumu. Po zadnjih v nedeljo objavljenih podatkih je bilo 92,5 odstotka volivcev proti privilegijem, 7,5 pa zanje.

Glasov proti je bilo 403.153. Kvorum za padec zakona o dodatkih h k pokojninam, ki so ga uzakonili poslanci Svobode SD in Levice, je bil s tem presežen. To število glasov je že na ravni števila volivcev Svobode na zadnjih volitvah.

Glasove iz posebnih volišč in tujine pa bo državna volilna komisija še prištela tednu dni. Vladna koalicija je doživela popoln polom. Bojkot, h kateremu so pozivali, je bil napačna odločitev, veličasten met puške v koruzo. Zaradi poraza pa so zdaj obveljali tudi za krivce za velike stroške z izvedbo referenduma, na katerem jim je ljudstvo zavrnilo slab zakon.

Vladajoči so referendum izgubili v vseh volilnih enotah in v čisto vseh 88 okrajih. In to povsod z velikansko večino proti.

Glavni razlog za preobrat, najprej se je zdelo, da bo kvorum težko doseči, je velikanska večina volivcev, ki je glasovala proti. Tako je ob 20:30 postalo jasno, da je uspelo SDS, ki je zbrala 40.000 podpisov za referendum, prepričati dovolj volivcev:

Da bo proti več kot 90 odstotkov volivcev, ni napovedala nobena meritev javnega mnenja.

Kot urednik Spletnega časopisa se zahvaljujem vsem bralcem, ki ste se udeležili referenduma, še posebej pa tistim, ki ste glasovali proti zakonu, ki mu je Spletni časopis ves čas nasprotoval kot nepošteni odločitvi za politično dodeljevanje privilegijev na račun vseh.