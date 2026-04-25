Radovan Cerjak, odvetnik, komentator in publicist, v intervjuju za Demokracijo: »Veliko stvari bo prišlo na dan v primeru nove desne vlade, zato takšen strah neokomunistov!«

Piše: Gašper Blažič

O pravnih dilemah glede volitev ter nastajanja nove vlade smo se pogovarjali z odvetnikom Radovanom Cerjakom, ki je izvrsten poznavalec političnega dogajanja v Sloveniji.

DEMOKRACIJA: Spremljate kaj dogajanja po volitvah glede nastanka nove koalicije? Kako jih komentirate?

Radovan Cerjak: Dogajanje pred in po volitvah seveda spremljam. Kdo pa tega zanimivega dogajanja ne spremlja? Te volitve so jasno pokazale, da je večina Slovenije glasovala za spremembe, in do teh sprememb mora priti. Seveda si stranka Svoboda skupaj z dominantnimi mediji volilni rezultat razlaga, kot njim ustreza, toda dejstvo je, da je bila aktualna koalicija na teh volitvah močno poražena. Skupaj so zbrali 40 glasov in to je seveda premalo, da bi lahko upali na nadaljevanje mandata. Večina pa, kot sem že dejal, vendarle želi spremembe. Korenite spremembe, ki bodo pomenile korenit obrat od tega, kar smo videli zadnja štiri leta, ki jih lahko brez dvoma označimo za izgubljen čas. Čas je, da pomladni tabor sestavi novo vlado, pred katero pa bodo zahtevne naloge. Verjamem pa, da bo tako sestavljena nova vlada tem izzivom kos.

Kako pa ocenjujete samo dogajanje na volitvah glede nezakonitosti predčasnih volišč in pošiljanja glasovnic v tujino?

Dejstvo je, da so se na teh volitvah dogajale nepravilnosti, nekatere so bile najbrž načrtne, druge pa bolj posledica nenamernih napak ljudi na Državni volilni komisiji. Če bi bile te napake take narave (sam mislim, da so bile), da bi lahko vplivale tudi na kak poslanski mandat, bi morale biti vsaj v tistem delu razveljavljene. Dejstvo je, da so se z glasovnicami, ki so bile poslane v tujino, dogajale čudne stvari. Sam vem za primer gospe, ki živi v Zagrebu, kjer je skupaj s svojima otrokoma glasovala za SDS. Vse tri glasovnice so bile poslane po pošti. In ko je gospa preverjala na volilni komisiji, ali so glasovnice prispele – poslala jih je s priporočeno pošiljko –, je njena glasovnica prispela, glasovnic od sinov pa ni bilo! Čudno, res.

