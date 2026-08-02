Premier Janez Janša si je ogledal požarišče na Planji na Tolminskem in se zahvalil gasilcem, civilni zaščiti in vojski

Piše: C. R., STA
Na požarišče na Planji na Bovškem, kjer so gasilci na delu že tretji dan, je popoldne prišel tudi premier Janez Janša. Zahvalil se je vsem sodelujočim v intervenciji in poudaril, da samo s tehniko brez človeka ni mogoče opraviti vsega. Požar je sicer po navedbah Gasilske zveze Bovec pod nadzorom, se pa še vedno pojavljajo nova podtalna žarišča.
Predsednik vlade @JJansaSDS si je ogledal pogorišče na Planji na Bovškem.
“Opravljeno je bilo izjemno delo. Hvala vsem, ki so bili od začetka zraven; gasilcem, Civilni zaščiti, Slovenski vojski. Šlo je za pravočasno reakcijo že na samem začetku. Tudi aktivacija državnega načrta… pic.twitter.com/qCCAfKBu5y
— Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) August 2, 2026
Premier Janša je poudaril, da je bilo opravljeno izjemno delo. V prihodnje bodo prišli na požarišče tudi brezpilotni letalniki, a nič ne bo brez človeka. Še posebej na takem terenu samo s tehniko ni mogoče opraviti vsega, je dejal premier.
Požar je na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem izbruhnil v četrtek zvečer, gasilci se z ognjenimi zublji borijo že tretji dan. Gasilskim enotam iz zraka pomagajo tudi air tractorji in helikopter.