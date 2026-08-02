Premier Janez Janša si je ogledal požarišče na Planji na Tolminskem in se zahvalil gasilcem, civilni zaščiti in vojski

Na požarišče na Planji na Bovškem, kjer so gasilci na delu že tretji dan, je popoldne prišel tudi premier Janez Janša. Zahvalil se je vsem sodelujočim v intervenciji in poudaril, da samo s tehniko brez človeka ni mogoče opraviti vsega. Požar je sicer po navedbah Gasilske zveze Bovec pod nadzorom, se pa še vedno pojavljajo nova podtalna žarišča.

“Opravljeno je bilo izjemno delo. Hvala vsem, ki so bili od začetka zraven; gasilcem, Civilni zaščiti, Slovenski vojski. Šlo je za pravočasno reakcijo že na samem začetku. Tudi aktivacija državnega načrta… pic.twitter.com/qCCAfKBu5y

“Opravljeno je bilo izjemno delo. Hvala vsem, ki so bili od začetka zraven; gasilcem, Civilni zaščiti, Slovenski vojski. Šlo je za pravočasno reakcijo že na samem začetku. Tudi aktivacija državnega načrta je prispevala k temu, da vse poteka gladko,” je dejal premier Janša.

“Opravljeno je bilo izjemno delo. Hvala vsem, ki so bili od začetka zraven; gasilcem, Civilni zaščiti, Slovenski vojski. Šlo je za pravočasno reakcijo že na samem začetku. Tudi aktivacija državnega načrta je prispevala k temu, da vse poteka gladko,” je dejal premier Janša.

Premier Janša je poudaril, da je bilo opravljeno izjemno delo. V prihodnje bodo prišli na požarišče tudi brezpilotni letalniki, a nič ne bo brez človeka. Še posebej na takem terenu samo s tehniko ni mogoče opraviti vsega, je dejal premier.

Požar je na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem izbruhnil v četrtek zvečer, gasilci se z ognjenimi zublji borijo že tretji dan. Gasilskim enotam iz zraka pomagajo tudi air tractorji in helikopter.